Mara Venier come sta? Preoccupazione dopo “Domenica In”

Mara Venier durante la trasmissione Domenica In del 21 novembre è caduta procurandosi una distorsione e una botta in testa. Come sta?

Come sta Mara Venier? È quello che si stanno chiedendo tutti i fan dopo che, durante la trasmissione Domenica In di domenica 21 novembre, è caduta malamente procurandosi una distorsione e una botta in testa.

Mara Venier caduta in studio: cosa è successo

Tutto è accaduto domenica 21 novembre quando, durante la trasmissione Domenica In della domenica pomeriggio, Zia Mara Venier ha fatto preoccupare tutti. Arrivata a circa metà trasmissione, infatti, la Venier è ricomparsa visibilmente provata e preoccupata. Il motivo? Era caduta nel corso dell’intervallo pubblicitario facendo prendere un bello spavento a tutto lo staff della Rai. La conduttrice ha accusato dalla caduta solo una distorsione e una botta in testa ma lo spavento è stato tanto. Il pubblico infatti, al termine del riavvio della trasmissione dopo la pubblicità, ha trovato solo Pierpaolo Pretelli e Mara, ricomparsa in un secondo momento, si vedeva zoppicante e con un piede fasciato. Per l’affaticamento Domenica In di domenica 21 novembre è stata chiusa con 15 minuti prima del previsto.

Mara Venier cosa sta? Le sue rassicurazioni ai fan

Dopo lo spavento, arrivano però le rassicurazioni. Già durante la diretta Mara si era voluta rivolgere al marito per tranquillizzarlo su quelle che erano le sue condizioni. “Va tutto bene Nicola – aveva detto lei stessa in diretta – ho preso una botta al piede, una bella storta e una botta alla testa. Sono caduta di faccia con gli occhiali. Sto bene, ho preso una botta in testa e una distorsione alla caviglia. Ma non mollo, mi devono abbattere”. Successivamente, tramite i social dove è molto seguita, ha comunicato anche ai fan la sua situazione fisica. “Grazie a tutti per i messaggi, poteva andate peggio. Sto bene” ha infatti comunicato tramite un post su Instagram. Per lei sono arrivati tanti messaggi di solidarietà anche dai vips, che l’hanno esortata a non mollare e andare avanti.