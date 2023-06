Chi è Gianmarco Tognazzi, attore e conduttore televisivo: carriera e vita privata

Ospite a Oggi è un altro giorno, programma di Serena Bortone, andiamo a scoprire chi è Gianmarco Tognazzi, attore italiano che prenderà parte alla trasmissione per la puntata odierna.

Ecco alcune informazioni prima del programma, in onda alle ore 14:05 di Martedì 27 Giugno.

Gianmarco Tognazzi, chi è: carriera

Senza dubbio Gianmarco Tognazzi è un “figlio d’arte”, poiché nato da Ugo Tognazzi e Franca Bettoja. Ha anche una sorella, Mara Sole, e dei fratellastri, Ricky Tognazzi e Thomas Robsam. Da subito si avvicina al mondo della recitazione e fa il suo debutto addirittura a 7 anni, nel 1974, con un’apparizione nella pellicola “Non toccare la donna bianca”, alla cui partecipa anche il padre (insieme a Catherine Deneuve).

Successivamente riesce a prendere parte anche ad altre pellicole, spesso con l’ausilio del padre. Si possono ad esempio citare:

Romanzo popolare (1974)

Vacanze in America (1984)

Diventando più grande, comincia a “camminare” da solo e partecipa a moltissime commedie italiane, sperimentando anche il mondo televisivo. Negli ultimi anni, dopo tanta gavetta, inizia anche la carriera da conduttore televisivo, vantando la conduzione del programma di cucina Chopped Italia. L’anno successivo partecipa al film Non ci resta che il crimine, che ottiene ottimi riscontri. Un palinsesto filmografico non indifferente, segno della forte propensione alla recitazione. Da ruoli marginali a personaggi importanti, dimostrando anche la sua duttilità in campo cinematografico e televisivo.

Gianmarco Tognazzi può anche vantarsi di aver affiancato moltissimi attori, tra cui Edoardo Leo e Alessandro Gassmann.

La vita privata

Nato l’11 Ottobre 1967 a Roma, della vita privata di Gianmarco Tognazzi non si sa molto. Oltre al suo “albero genealogico”, si conosce la relazione con Valeria Pintore, i due sono sposati dal 2006. Una coppia molto unita che vanta due figli, ovvero Tommaso Ugo, venuto al mondo nel 2012, e Andrea Viola, nel 2007.

