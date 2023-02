Laura Pausini a Milano il 27 febbraio: scaletta delle canzoni e biglietti disponibili delle prossime tappe

Laura Pausini a Milano il 27 febbraio 2023: l’artista si sta spostando da una città all’altra per vivere tre appuntamenti musicali in 24 ore per festeggiare i suoi 30 anni di carriera. Inoltre, per seguire il tour della Pausini ci sono ancora biglietti disponibili per le prossime tappe.

Laura Pausini a Milano il 27 febbraio: scaletta delle canzoni

Laura Pausini si esibisce in concerto alle ore 23 a Milano al Teatro Carcano il 27 febbraio. #Laura30 è partito con la prima tappa il 26 febbraio alle 18 a New York all’apollo Theater proseguendo a Madrid alle ore 15 presso il The Music Station di Madrid, per poi chiudere a Milano. Si tratta di tre imperdibili special performance esclusive a ingresso libero. Ecco la presentazione della cantante dei tre eventi in 24 ore. ” Il 27 febbraio 1993 avevo 18 anni e ho vinto il Festival di Sanremo nelle nuove proposte con la mia canzone “La solitudine”. Voi mi avete scelta, voi siete entrati nella mia vita rivoluzionando tutto💙. Questa volta voglio sorprendervi io, mettendo alla prova il mio fisico, la mia forza e la mia voce. Lo farò in un modo strano, certo…che sfida sarebbe se tutto fosse facile? In questi anni voi avete sacrificato tanto per stare con me e voglio dimostrarvi che sono ancora talmente innamorata di voi da fare pazzie. Il 26 febbraio alle ore 18 di New York in Italia sarà mezzanotte, quindi sarà il 27 Febbraio ed inizierò proprio in quel momento a festeggiare con voi, poi Madrid e chiudiamo a Milano. Ogni città un teatro (perché ho iniziato da piccola in teatro), 10 canzoni live (ogni città una decade), un aereo subito dopo per raggiungervi in 24 ore! E un completo Emporio Armani che ricorda la giacca del mio Sanremo Saranno 2 continenti. Saranno 3 città. Saranno 5 lingue. Saranno 24 ore. Sarà live e sarà aperto al pubblico, a ingresso libero. Mi sto preparando vocalmente e fisicamente da mesi per riuscire in questa staffetta che è il mio sogno da condividere con voi e devo ringraziare da subito Franco Fussi (il mio foniatra), Manfredi Gelmetti (il mio allenatore), Anna Laura Augeri (la mia nutrizionista), GenteMusic e Double Trouble Club, Warner Music, Goigest, Satus Media, DMoore, Rondene, Perfexx, TheStylePusher, Laura4u.com, Fabio Novembre e il suo Studio, Friends&Partners, Ticketmaster, Giorgio Armani e il suo meraviglioso staff, la compagnia aerea di Alpitour World, Neos che ci accompagnerà con i suoi voli in ogni tappa del viaggio, Nick Cerioni e poi tutti i tecnici, gli ingegneri, i musicisti, per lo sforzo e la dedizione. Ora Vengo io da voi. Il trentennale lo festeggiamo così, il giorno del nostro primo incontro…adesso forse capirete meglio il logo: sono io che corro a sfidare il tempo perchè è più semplice sedersi sul passato ma a me non piace affatto e poi… per amore si deve fare tutto.💙”. Ecco la scaletta delle canzoni sul palco milanese:

Io sì (Seen)

Chiedilo al cielo

Amori infiniti

Le cose che non mi aspetto

De tu amor / I Need Love

Tanti auguri

Napule è

Due innamorati come noi

Il mio beneficio

Un amico è così

Il coraggio di andare

On n’oublie jamais rien, on vit avec

Ogni colore al cielo

Ciao pa

Brividi

Siamo noi

Il mio sbaglio più grande

Scatola

I biglietti disponibili delle prossime tappe

I biglietti delle prossime tappe del suo World Tour sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone.it. Ecco di seguito le prossime date e tappe dei concerti della Pausini in giro per il mondo:

Il 30 giugno e il 1-2 luglio 2023 a Piazza San Marco di Venezia

Il 21 e 22 luglio 2023 a Siviglia a Plaza de Espana

