Chi è Alessandro Gassmann: moglie, malattia, film e programmi tv

Alessandro Gassmann, figlio d’arte (il padre era Vittorio Gassman), è uno degli attori italiani maggiormente apprezzati dal pubblico. Si è affermato nel panorama cinematografico internazionale, interpretando i ruoli più disparati. Dal ’98 è sposato con l’attrice Sabrina Knaflitz, con la quale ha avuto il figlio Leo. Ecco chi è Alessandro Gassmann, che oggi ha 56 anni.

Chi è Alessandro Gassmann: biografia e carriera

Alessandro Gassmann nasce a Roma il 24 febbraio 1965, dalla famosa coppia formata da Vittorio Gassman e Juliette Mayniel. È il padre a spingere l’allora 17enne Alessandro Gassmann a intraprende la propria stessa carriera. Di colpo arriva il successo. Da allora l’attore interpreta i più svariati ruoli nel piccolo e grande schermo, guadagnando fama all’estero e riuscendo a calarsi in parti drammatiche e comiche.

È così che dimostra il proprio valore sulla scena, attirando l’attenzione di numerosi registi. La lista dei film a cui prende parte infatti è particolarmente lunga, dall’esordio in “Di padre in figlio”, diretto da suo padre, a “La bomba”, da “Caos calmo” a “Basilicata Coast to Coast”, fino a “Tutta colpa di Freud” e “Gatta cenerentola”. In tv, recentemente, ha prestato il volto al personaggio di Giuseppe Lojacono ne “I bastardi di Pizzofalcone”, serie tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni.

L’ultimo film dell’attore romano

Alessandro Gassmann si è cimentato anche come regista. Ha girato infatti ben cinque film destinati al grande schermo. L’ultimo si intitola Il Silenzio grande, uscito nelle sale cinematografiche il 16 settembre 2021. Al centro della pellicola c’è la “storia di una famiglia straordinaria ma al tempo stesso disfunzionale e caotica“.

Per quanto riguarda la televisione, invece, dall’11 novembre 2021 va in onda su Rai 1 la serie televisiva Un professore, di cui Alessandro Gassmann è protagonista. In particolare, l’attore veste i panni di Dante Balestra, il nuovo professore di filosofia del liceo Leonardo Da Vinci di Roma. Nella capitale è tornato dopo otto anni di assenza, esclusivamente per stare con il figlio Simone, ora che la sua ex moglie sta per trasferirsi a Glasgow.

La vita privata dell’attore

Alessandro Gassmann è convolato a nozze nel 1998 con l’attrice Sabrina Knaflitz. Un anno dopo è nato il figlio della coppia, Leo Gassmann, che ha partecipato nel 2019 a X-Factor. L’attore, in base a quanto dichiara in tv quando è ospite dei salotti, sembra essere un padre molto presente e attento.

La malattia di Alessandro Gassmann

L’attore ha confessato spesso di aver sofferto di attacchi di panico e di averli superati grazie all’analisi. “Il primo lo ebbi in teatro. Ora sono passati, all’inizio grazie ai farmaci, poi con l’analisi, il regalo più importante fatto a me stesso. Ho imparato che non devo essere io a risolvere tutti i problemi del mondo. Prima, mi sembrava inopportuno chiedere favori, ora ho imparato ad affidarmi alle persone vicine. Mi restano piccole paure. Quella dei cani, perché da ragazzo ne vidi uno mordere una donna, e la paura di nuotare dove non vedo il fondo, ma poi nuoto lo stesso“.