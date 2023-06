Maria Sole Tognazzi, chi è: vita privata, marito, figli, padre, fratelli

Chi è Maria Sole Tognazzi, regista e sceneggiatrice 49enne e ultima dei quattro figli di Ugo Tognazzi. In carriera si è aggiudicata quattro Nastri d’argento per il suo lavoro dietro la macchina da presa. Scopriamo qualcosa in più su di lei e sulla sua vita privata: marito, figli, padre e fratelli.

Chi è Maria Sole Tognazzi: la famiglia e la carriera

Maria Sole Tognazzi, nata a Roma il 2 maggio 1971, è una regista e sceneggiatrice molto nota nell’ambiente cinematografico italiano. È la quarta e ultima figlia dell’indimenticato Ugo Tognazzi, mostro sacro della storia del cinema italiano. Sua madre è l’attrice romana Franca Bettoja, terza fiamma e seconda moglie di Ugo. Maria Sole ha tre fratelli maggiori: il celebre attore Ricky Tognazzi, figlio di Ugo e la ballerina inglese Pat O’Hara, il regista e attore norvegese Thomas Robsahm, e il primo figlio di Bettoja, l’attore e conduttore Gianmarco Tognazzi.

Dopo molti anni di gavetta come assistente alla regia, Maria Sole Tognazzi ha cominciato a farsi un nome nel mondo del cinema. Il primo lavoro da lei diretto è Non finisce qui, corto girato nel 1997. Nel 2003 arriva il suo primo lungometraggio, Passato prossimo, che le vale il Nastro d’argento come “Miglior regista esordiente”. Nel 2013 ottiene un nuovo riconoscimento: vince il Nastro d’argento per la “Miglior commedia” con Viaggio sola, pellicola in cui dirige Margherita Buy e Stefano Accorsi. Torna a lavorare con la Buy nel 2016, quando dirige Io e lei, film grazie alla quale si aggiudica ben due Nastri d’argento: “Miglior commedia” e “Miglior soggetto”. Nel 2020 Maria Sole Tognazzi si cimenta nella serialità televisiva. È alla guida di Petra, serie tv poliziesca con protagonista Paola Cortellesi in onda sui canali Sky. Nel 2022 è al lavoro sulla seconda stagione della serie.

Vita privata: ha marito? Ha figli?

Maria Sole Tognazzi è da sempre particolarmente gelosa della propria vita privata. Si sa veramente pochissimo sulle relazioni e frequentazioni che ha avuto nel corso della sua vita. La regista si è dichiarata apertamente single e senza figli. Lo ha spiegato in un’intervista per Libero, in occasione dell’uscita del suo film Viaggio sola nel 2013: “In questo momento della mia vita sono serena, cerco di seguire il mio lavoro senza decidere altro. Sì, il tema centrare è il desiderio di libertà. Sono single e non ho figli, esattamente come la protagonista Irene. Ma tutto ciò che ci circonda è sempre una sorpresa. Magari l’uomo giusto lo incontro domani e allora sì, che faccio il figlio”.