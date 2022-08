Ti mangio il cuore: trama, uscita, cast e trailer del film con Elodie protagonista

Ti mangio il cuore è il nuovo film che vede per la prima volta la cantante Elodie nelle vesti di attrice protagonista.

Ti mangio il cuore: trama ed uscita

Ti mangio il cuore è un film ispirato dal libro omonimo di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, Ti mangio il cuore racconta la storia di una passione pericolosa tra i membri di due famiglie criminali rivali.

La trama ufficiale: “Puglia. Arso dal sole e dall’odio, il promontorio del Gargano è conteso da criminali che sembrano venire da un tempo remoto governato dalla legge del più forte. Una terra arcaica da far west, in cui il sangue si lava col sangue. A riaccendere un’antica faida tra due famiglie rivali è un amore proibito: quello tra Andrea, riluttante erede dei Malatesta, e Marilena, bellissima moglie del boss dei Camporeale. Una passione fatale che riporta i clan in guerra.

Ma Marilena, esiliata dai Camporeale e prigioniera dei Malatesta, contesa e oltraggiata, si opporrà con forza di madre a un destino già scritto”. L’opera cinematografica sarà presentata al Festival di Venezia ed uscirà al Cinema a partire dal 22 settembre 2022.

Ti mangio il cuore: cast

Nel cast, accanto ai due protagonisti Elodie e Francesco Patanè, anche Michele Placido, Tommaso Ragno, Brenno Placido, Francesco Di Leva, Lidia Vitale, Giovanni Trombetta, Letizia Pia Cartolaro, Giovanni Anzaldo, Gianni Lillo.

Il trailer del film con Elodie protagonista

Nelle scorse ore è uscito in anteprima il primo trailer del film che svela alcune delle scene con Elodie in veste di attrice.

