Scordato, quando esce al cinema l’ultimo film di Rocco Papaleo: trama, trailer, cast

Quando esce al cinema Scordato, ultimo film di Rocco Papaleo? La quarta pellicola da regista per l’artista lucano ha in Giorgia una co-protagonista di spessore: arriverà nelle sale nei prossimi giorni. Di cosa parla? Chi fa parte del cast?

Scordato, quando esce al cinema il film di Rocco Papaleo: trailer e trama

Rocco Papaleo è pronto a tornare al cinema come regista e protagonista del suo ultimo film, Scordato. La nuova commedia, quarta pellicola dietro la macchina da presa per il comico, arriverà nelle sale giovedì 13 aprile 2023. Il film è stato girato in sole sei settimane nella terra natale di Papaleo, la Basilicata, ed è stato presentato per la prima volta nella sezione competitiva ItaliaFilmFest della quattordicesima edizione del Bif&st a Bari. Per l’occasione, il regista si è detto molto contento della sua pellicola: “Non spetta a me dirlo ma credo che ‘Scordato’ sia il mio miglior film ed una nuova occasione di riconnettermi con la mia terra”. Ecco il trailer ufficiale di Scordato, pubblicato nel canale di Vision Distribution.

Ecco inoltre la sinossi ufficiale del film: “La vita di Orlando, mite accordatore di pianoforti, tormentato da dolori alla schiena, cambia quando incontra Olga, un’affascinante fisioterapista, che gli diagnostica una contrattura “emotiva” e gli chiede di portarle una sua foto da giovane, così che lei possa aiutarlo a risolvere i suoi problemi. L’insolita richiesta spingerà Orlando a mettersi in viaggio e a rivivere quasi come uno spettatore gli eventi della sua vita che lo hanno reso l’uomo solitario e “contratto” che è oggi”.

Il cast al completo, la cantautrice Giorgia arriva al cinema per la prima volta

Il cast, oltre a Rocco Papaleo nel ruolo del protagonista, ospita un esordio attoriale d’eccezione. La co-protagonista Olga, infatti, è interpretata dalla cantautrice Giorgia Todrani, fresca di partecipazione al Festival di Sanremo 2023. La cantante ha già lavorato in passato con il regista nel corto Normale con Giorgia, ma farà il suo debutto ufficiale sul grande schermo con Scordato. Il resto del cast include l’attore comico Giuseppe Ragone, già in Viva l’Italia e I migliori giorni, e tanti nomi nuovi come Angela Curri, Anna Ferraioli Ravel, Giovanni Andriuoli, Simone Corbisiero, Marco Trotta, Manola Rotunno ed Eugenia Tamburri.