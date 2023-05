Chi è Edoardo Leo, attore italiano: vita privata, carriera e film

Il mondo dell’arte è da sempre la culla di molte persone che cercano loro stesse, sperando di ritrovarsi. Dalla televisione alla musica, passando al cinema. Famoso in questo ambito è Edoardo Leo, attore romano. Andiamo a scoprire chi è tra carriera, film e vita privata.

Edoardo Leo, chi è: carriera e film

Dalla gavetta fino ai giorni nostri, la carriera di Edoardo Leo è stata bellissima e ricca di eventi e film. Il suo percorso nel mondo del cinema è ormai pura realtà. Dal 1997 ad oggi, costruendo il suo sogno battuta dopo battuta, “ciak dopo ciak”. Andiamo a scoprire chi è l’attore romano.

Dopo i primi anni è riuscito a farsi conoscere prendendo parte, nel 2003, a “Un medico in famiglia”, serie televisiva seguitissima, tanto da avergli permesso di acquisire popolarità.

E pensare che il suo sogno da bambino era quello di diventare un insegnate, ma il destino ha deciso altro. La sua grande passione per i film lo ha portato a lavorare nel mondo del cinema, nonostante la famiglia non aveva nulla a che fare con il mondo dell’arte. Non ha però mai disdegnato lo studio, tanto da laurearsi presso l’Università La Sapienza di Roma, conseguendo un titolo in Lettere.

Nel corso degli anni si è destreggiato anche come regista, divenendo a tutti gli effetti un artista completo e molto conosciuto e amato, sia sul grande schermo che sul “piccolo”.

Le pellicole più famose

Pronto a ritornare nelle sale cinematografiche con il film “I Peggiori Giorni”, in uscita il 14 Agosto 2023, è giusto soffermarsi sulle pellicole più famose dell’attore romano, che ha spesso ricoperto ruoli importanti e da protagonista.

Di seguito una parte della sua filmografia:

La classe non è acqua, regia di Cecilia Calvi (1997)

Grazie di tutto, regia di Luca Manfredi (1998)

La vita per un’altra volta, regia di Domenico Astuti (1999)

La collezione invisibile, regia di Gianfranco Isernia (2000)

Taxi Lovers, regia di Luigi Di Fiore (2005)

To Rome with Love, regia di Woody Allen (2012)

Buongiorno papà, regia di Edoardo Leo (2013)

La mossa del pinguino, regia di Claudio Amendola (2014)

Smetto quando voglio, regia di Sydney Sibilia (2014)

Noi e la Giulia, regia di Edoardo Leo (2015)

Perfetti sconosciuti, regia di Paolo Genovese (2016)

Smetto quando voglio – Masterclass, regia di Sydney Sibilia (2017)

Smetto quando voglio – Ad honorem, regia di Sydney Sibilia (2017)

Non ci resta che il crimine, regia di Massimiliano Bruno (2019)

La dea fortuna, regia di Ferzan Özpetek (2019)

Mia, regia di Ivano De Matteo (2023)

Un elenco che sarebbe lunghissimo, ma che ha portato alla consacrazione di Edoardo Leo, attualmente uno dei più richiesti e apprezzati per quanto concerne il mondo cinematografico italiano. Alcune di queste proiezione possono essere considerate tra le migliori degli ultimi anni, rimanendo nel confine.

La vita privata di Edoardo Leo

Nato a Roma il 21 Aprile 1972, Edoardo Leo racconta qualcosa della sua vita privata. Si sa infatti che è sposato con Laura Marafioti (nominata La Elle), con cui ha una bellissima relazione, dalla quale sono nati due figli: Francesco e Anita.

L’attore ha spesso dichiarasto di essere molto discreto, a dimostrarlo anche i social, che spesso mostrano soltanto scatti di natura lavorativa. A quanto si dice, sembra però che sia ritardatario e disordinato, che prediliga le ore notturne e che sia un grande abitudinario.

