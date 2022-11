Gomme invernali sono obbligatorie? Quando bisogna montarle e quali sono le sanzioni

Gomme invernali: si avvicina il periodo indicato per montare un equipaggiamento adatto alle proprie autovetture. Ecco da quando ma soprattutto cosa prevede il Codice della strada riguardo anche le sanzioni.

Gomme invernali sono obbligatorie?

Le gomme invernali sono obbligatorie nei tratti stradali in cui l’ente proprietario oppure il gestore lo prescrivono. Ogni guidatore dovrà quindi fare attenzione ai cartelli e alle norme di ogni singolo territorio per capire dove sono effettivamente previsti o meno gli pneumatici invernali.

Si tratta di un’imposizione introdotta nel 2013 da una direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti perché «le precipitazioni nevose e i fenomeni di pioggia ghiacciata possono creare pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico».

Inoltre, è bene sapere che il codice della strada consente di montare al posto delle gomme invernali le cosiddette “all season” o, in italiano, “quattro stagioni”. Sono ruote che sono adatte sia a temperature rigide che molto calde.

Quando bisogna montarle e quali sono le sanzioni

L’obbligo delle gomme invernali scatta dal 15 novembre al 15 aprile. L’elenco dei tratti autostradali in cui è vigente l’obbligo è aggiornato sulla base di ordinanze emesse da Autostrade per l’Italia, disponibile all’indirizzo web www.autostrade.it/it/la-nostra-rete/operazioni-invernali.

Gli automobilisti sprovvisti di adeguato equipaggiamento nel periodo in cui sono obbligatore le gomme invernali incorrono in sanzioni pecuniarie a partire da 80€ fino ad un massimo di 318 € (art.

6 comma 14 Codice della Strada). Nello specifico, multa da 42 a 173 euro se in città (30% in meno se pagate entro 5 giorni) e da 87 a 344 euro (30% in meno se pagate entro 5 giorni) se fuori città.

