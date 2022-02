Chi è Francesco Arca, l’ex tronista nuovo volto delle fiction

Francesco Arca è un attore, ex modello e personaggio televisivo protagonista maschile della fiction Fosca Innocenti in onda su Canale 5 dall’11 febbraio 2022.

Chi è Francesco Arca

Attore di origini sarde, Francesco Arca è nato il 19 novembre 1979 a Siena. Da sempre appassionato del mondo dello spettacolo, i suoi esordi in tv come concorrente del reality Volere o volare del 2004 per poi prendere parte, in quell’anno, a Uomini e Donne in veste di tronista.

Nel 2006 ha partecipato al reality La fattoria – terza edizione ma venne eliminato all’undicesima puntata con il 67% dei voti. È però il 2006 l’anno in cui si trasferisce a Roma, e nella Capitale inizia a studiare recitazione e dizione. Nel 2008 inizia ad avere piccoli ruoli in serie tv, la prima delle quali fu Incantesimo 10 di Rai 1. Nel 2009 prende parte al film Scusa ma ti voglio sposare e nel 2010 è nel cast di Ho sposato uno sbirro.

Tra i film di maggiore successo a cui ha partecipato troviamo Allacciate le cinture diretto da Ferzan Özpetek.

Fiction da protagonista

La prima serie tv che riserva a Francesco Arca un ruolo da protagonista fu Sacrificio d’amore in onda su Canale 5. Da febbraio 2022 è uno dei protagonisti con il ruolo di Cosimo della nuova serie tv Mediaset Fosca Innocenti con Vanessa Incontrada.

Vita privata

Francesco Arca è attualmente fidanzato con Irene Capuano, da cui ha avuto due figli.

Ha parso il papà, paracadutista, molto presto (aveva solo 15 anni) a causa di un incidente sul lavoro.