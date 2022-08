Palio di Siena, 16 agosto 2022: orario, chi corre e dove vedere in tv

Palio di Siena, 16 agosto 2022: dopo due anni forzati a causa della pandemia, continua in quest’estate 2022, la famosa manifestazione senese. Non solo dal vivo sarà possibile seguire il Palio ma anche in diretta tv e in streaming.

Palio di Siena, 16 agosto 2022: orario e chi corre

Nonostante il maltempo, la manifestazione del Palio di Siena del 16 agosto 2022 dovrebbe andare in scena. Le contrade con i nomi dei fanti e dei cavalli che parteciperanno per il Palio il 16 agosto sono: Tartuca (Remorex – Federico Arri detto Ares), Lupa (Astoriux – Giuseppe Zedde detto Gingillo), Giraffa ( Arestetulesu – Michel Putzu), Civetta (Ungaros – Massimo Columbu detto Veleno II), Leocorno (Violenta da Clodia – Giovanni Atzeni detto Tittia), Nicchio (Zio Frac – Stefano Piras detto Scangeo), Valdimontone (Solu Tue Due – Giosuè Carboni detto Carburo), Onda (Tabacco – Carlo Sanna detto Brigante), Selva (Reo Confesso – Sebastiano Murtas detto Grandine), Chiocciola (Viso d’Angelo – Jonatan Bartoletti detto Scompiglio).

Dove vedere in tv

A partire dalle 16.45 di martedì 16 agosto, La7 trasmette il primo Palio dell’Assunta. La manifestazione viene trasmessa in diretta da La7 da Piazza del Campo di Siena. Si comincia alle 16.45 con la sfilata in costume degli sbandieratori. La rete propone inoltre servizi e interviste, fino alle 19, orario indicativo per la partenza della gara. La telecronaca è di Pierluigi Pardo, mentre Giovanni Mazzini, storico del Palio, si occupa del commento.

