Sanremo 2023, seconda serata: scaletta cantanti, ospiti e co-conduttrice della serata

Sanremo 2023, seconda serata in arrivo con la seconda parte dei big in gara pronti ad esibirsi. Tanti e diversi saranno gli ospiti.

Sanremo 2023, seconda serata arriva mercoledì 8 febbraio. Dopo il debutto della 73esima edizione del Festival, si continua con la seconda parte degli artisti in gara che si esibiranno in un’altra lunga serata ricca non solo di musica ma anche di ospiti.