Fosca innocenti: puntate, cast, storia

Fosca Innocenti è la nuova fiction di Canale 5 che andrà in onda in prima serata a partire da venerdì 11 febbraio.

Fosca Innocenti: la storia

Protagonista della nuova serie tv è Fosca Innocenti (Vanessa Incontrada), vice questore della città di Arezzo. Professionista determinata ha una caratterista che la distingue: è dotata di un fiuto e di un olfatto straordinario tanto che sin da quando era bambina riesce a percepire ogni tipo di odore. La vice questore, però, ha una vita privata complessa anche perchè ha perso la mamma da bambina e il padre di recente.

I comportamenti che ha il padre ha avuto dopo la morte della madre, in particolare, hanno influenzato alcune sue scelte e ha poi deciso di trasferirsi in un casolare di campagna. Qui vive con gli amati animali, in particolare il suo cavallo Sansone e la tata Bice che l’ha sempre cresciuta come una figlia. Quasi tutti i giorni Fosca va a pranzo in una “Chiantineria” gestita da Cosimo per il quale tante ragazze si innamorano.

Fosca e Cosimo sono buoni amici, ma tra loro potrebbe anche nascere del tenero.

Cast

Il cast della serie tv è il seguente:

Vanessa Incontrada : Fosca Innocenti

: Fosca Innocenti Francesco Arca: Cosimo

Desirée Noferini: Giulia De Falco

Cecilia Dazzi: Rosa Lulli

Giorgia Trasselli: Bice

Francesco Leone: Pino Ricci

Claudio Bigagli: Marco Fontana

Irene Ferri: Giuliana Perego

Maria Malandrucco: Susy

Quante puntate

La nuova fiction di Canale 5 avrà quattro puntate e andrà in onda ogni venerdì a partire dall’11 febbraio 2022. È molto probabile che ci sarà anche una seconda stagione.