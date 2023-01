Gemma Galgani da giovane voleva diventare suora. La regina del trono over di Uomini e Donne ha rivelato un aspetto del suo passato

Gemma Galgani, ormai da tempo regina del trono over di Uomini e Donne, ha recentemente rivelato una sua intenzione di quando era giovane del tutto inaspettata: diventare suora.

Gemma Galgani: “Io suora? Da giovane ci ho pensato”

Quando era ragazza, Gemma Galgani voleva diventare suora. Lo ha rivelato in tv durante una intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, dove ha manifestato quella che era una sua intenzione di quando era molto giovane.

La dama torinese, in particolare, terminata la scuola dell’obbligo, ha raccontato di aver confessato al padre la sua volontà di restare in collegio e di iniziare un percorso verso la presa definitiva del velo. “Rivelai questa intenzione per iniziare il percorso e prendere i voti – ha infatti detto – così da diventare suora“, ha fatto sapere la dama torinese anche perchè, da un lato, era “giusto che conservassi la continuità della nostra antenata Santa Germana Galgani“.

La riflessione spinta dal padre

Il padre però, saputa questa sua intenzione, fu colui che però la spinse ad una riflessione profonda.“È stato mio padre a farmi cambiare idea”, ha infatti rivelato nella medesima intervista la regina over di Uomini e Donne, la quale attualmente sta ancora cercando l’amore della sua vita nel programma condotto da Maria De Filippi. Riuscirà a trovarlo con l’arrivo del nuovo anno?