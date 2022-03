Fabri Fibra, ecco il nuovo album: esce “Caos”, decimo disco del re del rap

Fabri Fibra ritorna nel 2022 con un nuovo album. Il 18 marzo esce Caos, decimo album di uno dei maggiori rapper italiani. A cinque anni da Fenomeno, Fabri Fibra pubblica il suo decimo disco di inediti.

Il ritorno di Fabri Fibra, esce il nuovo album Caos

Il 2022 è l’anno del ritorno di Fabri Fibra. Il 18 marzo esce infatti Caos, il decimo disco di uno dei mostri sacri della musica rap italiana.

Il rapper torna alla ribalta con 17 tracce inedite a cinque anni dal suo ultimo album, Fenomeno. Il noto artista di Senigallia, oggi 45enne, ha parlato della sua ultima opera sul suo profilo Instagram: “Ho impiegato tre anni per scriverlo, per selezionare le giuste strumentali. Non so dove si collocherà il mio nuovo album nella scena attuale. In realtà nemmeno me ne preoccupo perché so che nei pezzi ho detto tutto quello che volevo dire, nel modo in cui lo volevo dire.

Quando il disco piace a me, so che piacerà anche a chi mi segue. Molti mi hanno fatto notare che non esce un mio disco da cinque anni. Io ringrazio ogni singolo giorno di questi cinque anni perché sono serviti a darmi gli stimoli e le idee per scrivere nuovi testi“.

Tante le collaborazioni di prestigio nel nuovo lavoro discografico di Fabri Fibra, un mix di nomi storici e nuove leve già famose: Neffa, Rose Villain, Colapesce e Dimartino, Marracash, Salmo, Madame, Francesca Michielin, Lazza, Ketama126, Guè e Maurizio Carucci.

Fabri Fibra, il tour dei festival estivi: tutte le date

In occasione dell’uscita di Caos, Fabri Fibra ha annunciato anche il suo ritorno sul palco. Il rapper promuoverà il suo nuovo album con il Caos Live, Festival 2022, prodotto e organizzato da Friends&Partner.

Fibra parteciperà ai maggiori festival estivi italiani per dieci date, dal 9 luglio al 3 agosto 2022. I biglietti per gli eventi sono già disponibili su Ticketone. Ecco l’elenco delle date già annunciate: