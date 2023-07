Chi è Gianluca Semprini, conduttore di “Estate in Diretta”: tv, figli, vita privata

Gianluca Semprini è un giornalista e conduttore televisivo, conduttore del programma Rai estivo “Estate in diretta”.

Chi è Gianluca Semprini

Gianluca Semprini, giornalista e conduttore tv, è nato il 31 agosto 1970 a Roma e ha 52 anni. Ha iniziato la carriera lavorando per diverse radio romane, e curando da freelance alcune pubblicazioni e collaborazioni. Giornalista professionista dal 1995, è stato molti anni a Sky Italia, dove lavorava per Sky TG24. Da luglio 2016, poi, è passato alla Rai.

Programmi tv

Gianluca Semprini si è affermato anche come volto di programmi politici. Nel 2016, ad esempio, ha condotto il talk show politico del martedì Politics – Tutto è politica, in onda su Rai 3. Dal 2017 Semprini ha lavorato come conduttore (prima nella fascia notturna e in seguito in quella serale) di RaiNews24 e da giugno ad agosto 2018 ha condotto in coppia con Ingrid Muccitelli “La vita in diretta – Estate”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Dal 2019 è co-conduttore di Centocittà, programma mattutino di Rai Radio 1.

Dal giugno 2021 conduce Estate in diretta in coppia con Roberta Capua prima e poi, nel 2023, con Nunzia De Girolamo.

Vita privata e figli

Semprini ha avuto nella sua vita più di una relazione importante. Dalla prima è nata la sua primogenita Federica. Al termine di questa storia, il giornalista incontra un’altra donna, Valentina, con la quale si sposa a Santa Maria in Trastevere e dalla quale ha avuto altri tre figli, di cui due gemelli.