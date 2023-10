Rebecca Staffelli ha come fidanzato Alessandro Basile, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Vediamo meglio chi è e cosa sappiamo di lui

Rebecca Staffelli, chi è il fidanzato

Alessandro Basile, ex corteggiatore di Uomini e Donne, è il fidanzato di Rebecca Staffelli. I due si sono conosciuti in un bar di Milano tramite amici in comune e da quel momento non si sono più lasciati un attimo.Nato il 23 novembre 1983 a Taranto, in Puglia, dopo il diploma si trasferisce a Roma per studio. Ha due lauree: la prima in Marketing e la seconda in Fashion Management.

Dopo l’università, si trasferisce per sei mesi a Londra. Tornato in Italia, si dedica al mondo della musica – da sempre una sua grande passione – e comincia a lavorare sia come deejay che come produttore.

Uomini e Donne

Alessandro Basile ha avuto una esperienza come corteggiatore di Uomini e Donne nel 2015. Al termine dell’esperienza, però, non si fidanzò ma frequentò una delle corteggiatrici del programma, Laura Molina per un periodo.

Matrimonio

Rebecca staffelli è fidanzata con Alessandro Basile, ex corteggiatore di Uomini e Donne. I due si sono conosciuti in un bar di Milano tramite amici in comune e da quel momento non si sono più lasciati un attimo. Al tempo in cui ha conosciuto Alessandro, Rebecca si sarebbe lasciata con l’ex proprio per stare con Alessandro. I due hanno 13 anni di differenza d’età e nel Gennaio 2020 Alessandro ha chiesto a Rebecca di sposarlo.