Chi è Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti

Marica Pellegrinelli è una modella e attrice italiana nota al pubblico per essere la ex moglie del cantante Eros Ramazzotti.

Chi é Marica Pellegrinelli

Marica Pellegrinelli, modella e attrice, è nata il 17 maggio 1988 ed è del segno zodiacale del Toro. La donna, che poi è anche approdata al cinema come attrice, nel 2006 ha esordito al cinema in “Sono tornato al Nord” e poi nel film “La cena per farli conoscere”. Nel 20o9 è nel set del film “La versione di Barney” ed è anche apparsa nelle serie televisiva di “Don Matteo 7” al fianco di Terence Hill.

La storia con Eros Ramazzotti

Marica Pellegrinelli è conosciuta per essere stata moglie del cantante Eros Ramazzotti, con cui ha anche avuto due bellissimi figli: Raffaela Maria e Gabrio Tullio. I due sono stati insieme per ben 10 anni e si sono conosciuti per puro caso durante il Wind Music Awards. I due si sono anche sposati nel giugno del 2014 e in occasione della giornata delle nozze Marica ha scelto di indossare un abito della maison Valentino ricamato a mano uno spartito musicale.

Nel giugno del 2019, però, sono arrivati i primi venti di crisi e i due, da quel momento in poi, non sono più riusciti a ricucire il rapporto che avevano coltivato fino a qualche mese prima.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marica Pellegrinelli (@maricapellegrinelli)

Il rapporto con Michelle Hunziker e con Aurora Ramazzotti

Michelle Hunziker , la quale aveva concepito la figlia Aurora Ramazzotti lei ha sempre avuto un bellissimo rapporto. “Ero già grande, e mi sono confrontata con una persona molto intelligente. Marica, ex moglie di Eros, ha sempre dichiarato di avere un buon rapporto con, la quale aveva concepito la figliaprima che i due si conoscessero. Lo dimostra il fatto che Marica, anche se ora non è più assieme ad Eros, conosce bene Aurora e con. “e mi sono confrontata con una persona molto Tanto che a volte, ascoltandola, rimanevo a bocca aperta – ha detto Aurora su Marica parlando con Vanity Fair – All’inizio ci è voluto un po’ perché entrasse nella nostra dinamica, ma l’ho sempre ammirata”. ha detto Aurora su Marica parlando con Vanity Fair – All’inizio ci è voluto un po’ perché entrasse nella nostra dinamica

Tutte le storie d’amore di Marica