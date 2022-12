Eros Ramazzotti è fidanzato? Tutto sulla vita sentimentale del cantante

Eros Ramazzotti è fidanzato o no? Scopriamo qualcosa in più sulla vita sentimentale del noto cantante. Dopo anni da single, per alcune voci di corridoio Eros pare sia riuscito a ritrovare l’amore. Quanto c’è di vero? Chi è la potenziale nuova metà dell’artista?

Eros Ramazzotti è fidanzato? Vita privata e sentimentale del cantante

Eros Ramazzotti e le sue storie amorose sono state per diversi anni uno degli argomenti preferiti della cronaca rosa.

Da un paio d’anni, tuttavia, l’amato cantante pare tenersi lontano da nuove relazioni. Almeno ufficialmente, Ramazzotti è single dal 2019, anno della separazione con la sua ultima moglie, la modella Marica Pellegrinelli. Nel corso degli anni sono sbucate molte voci sulla vita sentimentale di Eros, tutta mai confermate. Dal flirt con Monica Bellucci, a quello con l’influencer Marta Delogu, passando per le storie su un presunto ritorno di fiamma con Michelle Hunziker.

Nell’ottobre del 2022, una serie di nuove indiscrezioni hanno rimesso Ramazzotti sul radar dei giornali di gossip. Il cantante è stato infatti paparazzato mano nella mano con una giovane donna in un cappotto bianco. Le foto, pubblicate da Diva e Donna, riprendono i due mentre passeggiano fianco a fianco per le vie di Milano. Non è ancora nota l’identità della possibile nuova fidanzata del cantante, che per il momento ha completamente ignorato le varie voci di corridoio.

Vita privata: ex mogli, figli

La storia d’amore più famosa di Eros Ramazzotti è quella con la sua prima ex moglie, la showgirl svizzera Michelle Hunziker. I due si incrociano a uno dei concerti del cantante a Milano e diventano subito inseparabili. La coppia ha una figlia nel 1996, Aurora Ramazzotti. I due si sposano un paio d’anni dopo, nel 1998, ma la loro relazione non dura: dopo una separazione nel 2002, divorziano ufficialmente nel 2009.

In quello stesso anno Eros conosce la modella ventunenne Marica Pellegrinelli, con la quale si lega sentimentalmente. La loro prima figlia, Raffaella Maria, nasce nel 2011. Nel 2014 la coppia si sposa con rito civile, e un anno dopo hanno un secondo bambino, Gabrio Tullio, nato il 14 Marzo 2015. Anche questo matrimonio, tuttavia non è destinato a durare. Eros Ramazzotti divorzia da Marica nel 2019.