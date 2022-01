Chi è Elisabetta Belloni: partito, vita privata, figli, genitori

Chi è Elisabetta Belloni, direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. La diplomatica 63enne potrebbe diventare la prima donna eletta Presidente della Repubblica. Tutto sulla carriera e la vita privata della candidata al Quirinale.

Chi è Elisabetta Belloni, vita privata e carriera

Elisabetta Belloni è nata a Roma il primo Settembre 1958. Laureatasi nel 1982 in Scienze Politiche all’Università LUISS di Roma, comincia la sua carriera diplomatica nel 1985, a soli 27 anni.

Lavora al Ministero degli Affari Esteri presso la Direzione generale degli affari politici. Presta inoltre servizio nelle ambasciate italiane di Vienna e Bratislava, ed è un membro della delegazione italiana alla conferenza di Helsinki sui seguiti della CSCE.

In carriera ha ricoperto incarichi d’alto prestigio e responsabilità. È stata a capo della Segreteria della Direzione per i Paesi dell’Europa, Capo dell’Ufficio per i Paesi dell’Europa centro-orientale e capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato agli Esteri.

Dal 2004 al 2008 ha guidato inoltre l’Unità di Crisi della Farnesina, su nomina dell’allora Ministro degli Esteri Franco Frattini. È stata la prima donna a ricoprire il ruolo di Segretaria Generale del Ministero degli Affari Esteri, dal 2016 al 2021. Proprio nel 2021, Mario Draghi la nomina direttrice generale Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, rendendola la prima donna posta a capo dell’agenzia di coordinamento dei servizi segreti.

La candidatura al Quirinale: di che partito è?

Elisabetta Belloni è uno dei nomi più caldi per succedere a Sergio Mattarella come Presidente della Repubblica. Sarebbe la prima donna Capo di Stato della storia italiana. Una figura istituzionale, lontana dalle logiche di partito, apprezzata sia dal centrodestra che dal centrosinistra. In un’intervista del 2017, la diplomatica afferma: “Io sono orgogliosa di non avere nessuna matrice politica. Qui ci sono colleghi di destra, colleghi di sinistra e alcuni definiti istituzionali. Io sono molto orgogliosa di definirmi istituzionale”.

Vita privata: marito, figli, genitori

Elisabetta Belloni è la figlia minore di Giorgio Belloni, ingegnere civile originario di Pennabili, in provincia di Rimini. Fu lui a progettare il Ponte Punta Penna Pizzone di Taranto. Sua madre, Lea, era invece originaria di Sestola, piccolo comune in provincia di Modena.

È stata sposata con l’ambasciatore padovano Giorgio Giacomelli, venuto a mancare nel Febbraio del 2017. Giacomelli vantava oltre trent’anni di carriera diplomatica, ricoprendo incarichi in ogni parte del mondo, dalla Somalia alla Siria.

Non sono invece disponibili informazioni su possibili figli della coppia.