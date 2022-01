Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, è riscoppiato l’amore? Tutti gli indizi

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sono tornati insieme? Dopo il tam tam su un riavvinamento tra Belen Rodriguez e Stefano di Martino, impazza il gossip anche sulle voci di un ritorno di fiamma tra la “vecchia” coppia formata da Michelle e Eros.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: ritorno di fiamma?

“La verità sta sempre nel mezzo”, si tende a dire in situazioni che paiono incerte. E in merito al ritorno di fiamma tra Michelle ed Eros, almeno secondo Dagospia, potrebbe esserci qualcosa di vero.

I due, prima che si separassero ognuno per la sua strada, sono stati una coppia molto amata dagli italiani tanto che, proprio durante questa relazione, Eros ha composto alcune delle sue canzoni più belle. “Più bella cosa“, ad esempio, era un brano dedicato proprio alla showgirl svizzera ai tempi della loro unione che si concludeva proprio con “Grazie di esistere”. Che ci sia un vero ripensamento in atto? La chiusura definitiva della storia tra Michelle Hunziker e Tommaso Trussardi, infatti, potrebbe nascondere un ritorno di fiamma clamoroso.

I rapporti con la figlia Aurora

Quel che è certo è che i due, Michelle Hunziker ed Eros, in questi anni non si sono mai persi di vista. Il motivo? Mantenere un clima sereno in primis per la figlia Aurora, costretta comunque a crescere un po’ con tra mamma e un po’ con papà.

L’indizio del riavvicinamento

A suggerire un ritorno di fiamma tra Michelle ed Eros è che la showgirl frequenti da qualche mese una palestra di Brescia.

La quale, udite udite, è di proprietà di un caro amico di Eros Ramazzotti e che anche il cantautore frequenterebbe con frequenza. La domanda, in sostanza, è questa: come mai Michelle, che vive e lavora a Milano, va in palestra proprio a Brescia? L’altro indizio è che, se Michelle si è lasciata definitivamente con Tommaso Trussardi pochi giorni fa, Eros è single da due anni. Per ora nessuno dei due conferma, ma se due inizi fanno una prova…