Valentino Garavani oggi, a 90 anni: malattia, compagno, figli, patrimonio

Valentino Garavani oggi è uno stilista di fama internazionale che è arrivato al traguardo dei 90 anni.

Valentino Garavani è uno stilista che ha reinventato il concetto di moda portando in passerella (e non) abiti apprezzati in tutto il mondo. 90 anni compiuti l’11 maggio 2022, Valentino ha conquistato il palcoscenico della moda partendo da un piccolo paese in Lombardia. Nato infatti a Voghera, in provincia in Pavia, l’11 maggio 1932 fin da bambino sognava il di diventare un personaggio importante e sfondare nel mondo sartoria.

La modista Ernestina Salvadeo, che ha dato spinta primaria alle sue aspirazioni, lo spinse a studiare figurino a Milano e da lì iniziò la sua scalata nel mondo della moda. Il suo talento riconosciuto da tutti lo portò a Parigi, nell’atelier di Guy Laroche, dove rimane folgorato dal fermento internazionale e dal gusto raffinato.

Il successo nella moda con Giancarlo Giammetti

La prima iniziativa imprenditoriale di Valentino non andò a buon fine, infatti la prima attività fondata nel 1957 non decolla. Quando poi conobbe Giancarlo Giammetti, aspirante stilista e al tempo studente di architettura, la prosettiva di Valentino cambiò. Giacarlo, infatti, sarebbe poi diventato il suo compagno di vita e partner commerciale, con il quale fondò la Maison Valentino in via Condotti. Il grande progetto della casa Valentino è ancora oggi più vivo che mai, ma con una nuova gestione.

Il marchio è infatti stato venduto nel 1998 alla casa tedesca Hdp poi rilevato dal Gruppo Marzotto e infine nel 2007 passato a un gruppo negli Emirati Arabi.

Valentino e il compagno Bruce

Valentino è attualmente legato a Bruce Hoeksema, all’anagrafe Vernon Bruce Hoeksema. L’uomo, ex modello, oggi è direttore creativo del lussuoso marchio di accessori Vbh, fondato da lui nel 2000. Nel giro di pochi anni, le sue borse sono diventate dei veri e propri oggetti ricercati per i vips di tutto il mondo.

Patrimonio

Secondo rumors Valentino avrebbe un patrimonio netto di almeno 1 miliardo di dollari.