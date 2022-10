Che c’è di nuovo, Ilaria D’Amico torna in tv con un nuovo programma: dove vedere ed anticipazioni

Che c'è di nuovo, Ilaria D'Amico torna in tv sulla Rai con un nuovo programma in onda ogni giovedì in prima serata.

Che c’è di nuovo, Ilaria D’Amico torna con un nuovo programma. Si tratta di un talk show con la presenza anche di giudici. La stessa conduttrice racconta di cosa si tratta e come sarà strutturato il format.

Che c’è di nuovo, Ilaria D’Amico torna in tv con un nuovo programma: dove vedere

“Che c’è di nuovo” è il nuovo programma condotto da Ilaria D’Amico che va in onda in prima serata alle 21.20 ogni giovedì dal 27 ottobre 2022.

Si tratta di un talk show in cui verranno proposti monologhi brevi, interviste e reportage e ci sarà una giuria, composta da quattro ospiti fissi tra giornalisti, esperti e liberi pensatori, che ne discuteranno giudicandoli e dividendosi.

“Non sono preoccupata degli ascolti, ma di fare un bella trasmissione. È difficile che un programma d’informazione faccia subito alti risultati” ha detto la conduttrice, pronta a questa nuova sfida “C’è un prima fase in cui bisogna seminare ed una seconda per far crescere la trasmissione.

Il mio primo obiettivo è incuriosire e sperimentare con un racconto diverso, che intercetti il cambiamento che stiamo vivendo”.

Le anticipazioni

“Ci sono tre filoni nel programma – spiega D’Amico – uno sono i reportage e le inchieste, con un taglio un pò inedito che possa far discutere sulla notizia meno approfondita o possa tirare fuori le emozioni. Poi ci sono le interviste one to one, per approfondire con i protagonisti della settimana, non necessariamente politici, ma anche intellettuali o personaggi dello spettacolo, i temi che trattiamo”.

L’ultimo filone è quello dei cosiddetti Ted, i comizi dal palco. “Ci saranno le testimonianze di persone note o non note – racconta -, che conoscono o hanno un’esperienza diretta con l’argomento in discussione”.

Inoltre, sulla presenza della giuria ha detto al D’Amico: “Di volta in volta avrò con me compagni di viaggio, che interverranno quando necessario. Penso che il talk non debba sempre presidiare la trasmissione, deve emergere solo quando necessario“.

Nella prima puntata i giudici saranno Gerardo Greco, Francesco Zurlo, Valentina Petrini e Giuliano Giubilei, mentre gli intervistati saranno Ferruccio De Bortoli, Maurizio Landini, Kim Rossi Stuart e Guido Brera. Tra i reportage un viaggio in Russia che “è un racconto pregno di elementi che parlano da soli e ribaltano in qualche modo la prospettiva”.

