Luca Salatino lascia la casa del Gf Vip 7? L’ex tronista oggi ha avuto un crollo ed ha confessato ai coinquilini di voler lasciare la casa.

L’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe preso la sua decisione e non sarebbe disposto a tornare indietro: vuole lasciare la casa del Gf Vip 7. Il motivo? “Questo gioco non fa per me”.

Secondo le ultime news dalla casa, infatti, Luca avrebbe avuto un crollo e si sarebbe sempre più deciso, come fatto da Sara Manfuso la scorsa settimana, ad abbandonare la casa volontariamente. Nonostante sia visto come uno dei personaggi più simpatici e amati, quindi, Salatino potrebbe essere l’ennesimo concorrente che decide di abbandonare la casa.

Gf Vip, Cosa ha detto Luca?

In merito ad una sua possibile uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Luca nella casa ha detto le seguenti parole: “Qui fanno giochetti e trucchetti io sono sono così purtroppo.

Quindi penso di lasciare. Perché è più il tempo che sto male che quello che sto bene. Quando una cosa ti fa stare male non va bene. Ho preso la mia decisione ed è consapevole, però mi dispiace per gli altri. Mi spiace per chi sperava che restassi qui. E mi dispiace per quelli che speravano che potessi arrivare in fondo e vincere. Non ho più motivazioni per restare. Lascio per mancanza di motivazione.

Io non l’ho detto, ma pure quello che è successo a Marco mi ha toccato… ora non posso parlà. La decisione ragazzi l’ho presa. Non ditemi giusto o sbagliato. Io penso a ciò che mi fa stare bene”.