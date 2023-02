Santoro torna con il “Servizio Pubblico”: il giornalista lancia l’applicazione di informazione

Santoro ha lanciato una nuova applicazione di informazione dal titolo “Servizio Pubblico”. Il giornalista lancia il suo nuovo progetto al teatro di Roma Piccolo Eliseo nella serata del 24 febbraio 2023, a un anno di distanza dello scoppio della guerra in Ucraina.

Santoro torna con il “Servizio Pubblico”

Michele Santoro torna con “Servizio Pubblico” ma lo fa in modo nuovo. Infatti, il giornalista ha pensato di dare vita a un’applicazione di informazione. “Un progetto con due gambe: una applicazione innovativa per diffondere informazioni ignorate e censurate; una Associazione per la pace, per arrestare la distruzione del pianeta, per mettere in discussione la fabbrica della disuguaglianza. Un viaggio nel Paese dai social al socialismo, dal virtuale al reale, con lo scopo di riprendersi il voto, mettersi alle spalle i partiti personali e individuare una leadership collettiva capace“, si legge nella descrizione del nuovo progetto.

Il giornalista lancia l’applicazione di informazione

L’applicazione si può scaricare sia su sistema Android e iOS. “Servizio Pubblico di Michele Santoro è un’app che fornirà contenuti di approfondimento multimediali sui principali temi d’attualità”, si legge nella descrizione su entrambi gli store. Una volta scaricata, è possibile accedere inserendo i dati richiesti: nome, cognome, e-mail, password e conferma password. Per lanciare il progetto, il giornalista ha dato appuntamento alle ore 21 di venerdì 24 febbraio al Piccolo Eliseo di Roma, a un anno dall’invasione dell’Ucraina.

Santoro ha sottolineato che si tratta di un’ “applicazione innovativa per diffondere informazioni ignorate e censurate e una Associazione che si batterà per la pace, per arrestare la distruzione del pianeta, per mettere in discussione la fabbrica della disuguaglianza. Sarà una avventura da condividere per ridare voce all’Italia senza rappresentanza”.