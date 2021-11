Chi è Delia Duran, compagna di Alex Belli

Delia Duran è la fidanzata di Alex Belli, concorrente del Gf Vip 6, salita all’onore delle cronache per i suoi scontri con Soleil Sorge. Ma come sappiamo di lei?

Chi è Delia Duran

Delia Duran è una modella e attrice di origini venezuelane nata nel 1988 a Merida. Il suo vero nome intero è Nusat Del Valla Duran Perez e ha partecipato, insieme all’attuale gieffino e fidanzato Alex Belli, a Temptation Island Vip 2019. Nata il 17 aprile 1988 ha 33 anni e sta studiando marketing per diventare manager. La sua è una figura che, dopo i primi passi da modella, ha mosso i primi passi anche sul piccolo schermo. Ha recitato nella fiction “Il bello delle donne” nel ruolo di Elena e anche nella serie “L’onore e il rispetto-Ultimo capitolo” (2017) con Gabriel Garko e poi in “Furore – Capitolo Secondo”.(2018). Nello stesso anno è nella trasmissione di Piero Chiambretti “La repubblica delle donne” (rete 4) dove svolge il ruolo di valletta.

Il matrimonio fallito e l’ex fidanzato violento

Delia Duran non ha avuto fino ad ora storie d’amore semplici tanto da avere un matrimonio fallito alle spalle. Quest’ultimo, come lei stessa ha raccontato nel salotto di Barbara D’Urso, è finito in modo drammatico in quanto l’ex marito abusava brutalmente di lei. Una violenza che, come da lei raccontato, era sia fisica che psicologica.

La relazione con Alex Belli

La modella comunque, attualmente compagna di Alex Belli, è tornata al centro del gossip. Alex Belli infatti, dopo aver stretto una forte amicizia (così lui la definisce) con Soleil Sorge all’interno della casa ha scatenato la gelosia di Delia che ha avuto accesi confronti in prima serata sia con il compagno Alex che con Soleil (definendola anche “gattamorta“). Alex e Delia si sono conosciuti sul set di “Furore – Capitolo Secondo” e da quel momento non si sono più lasciati.

Alex Belli e Delia Duran sono sposati?

Alex Belli e Delia sono sposati? Questa domanda è stata spesso al centro di discussioni nel Grande Fratello Vip 6. All’inizio del reality pareva che i due fossero già ufficialmente ma così in realtà ancora non è. Come spiegato prima dall’ex moglie di Alex Belli Katarina Raniakova, l’attore non avrebbe ancora divorziato da Katarina sulla carta (e questo nonostante la loro storia sia finita). Tra Delia Duran e Alex Belli, quindi, si è svolta a una cerimonia sul Lago di Como che ancora però, per questione burocratiche, non li ha ancora dichiarati marito e moglie.

“Non ci siamo ancora potuti sposare ufficialmente, ma le carte del divorzio con Katarina sono tutte pronte” avrebbe poi affermato Alex incalzato sulla domanda. I due però si sarebbero giurati amore eterno davanti agli amici più cari e, stando alle loro parole, non vedono l’ora di sposarsi ufficialmente.