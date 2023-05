Instagram in down durante la notte: cosa è successo?

Da Facebook a TikTok, passando per Instagram che, nell'ultima notte, è andato in down, mettendo in "allarme" i diversi utenti.

Il mondo digitale è a tutti gli effetti la normalità e, spesso, non sappiamo farne a meno. Da Facebook a TikTok, passando per Instagram che, nell’ultima notte, è andato in down, mettendo in “allarme” i diversi utenti.

Andiamo a scoprire cos’è successo.

Down di Instagram, tutti fermi per una notte

Quando i social non funzionano, gli utenti non sanno più che fare. Questi canali sono stati utilissimi per ogni persona durante il lockdown e, adesso, farne a meno diviene complicato. La scorsa notte, tra il 21 e il 22 Maggio, Instagram è andato in down e ha messo in difficoltà tutti gli utenti ancora attivi. Dai semplici “fruitori” ai veri e propri “protagonisti”, come influencer e vip.

Per alcuni non è camiato molto, perché era già offline e tra le braccia di Morfeo. Per altri invece si è trattato di una nottata “difficile”, perché il blocco del social network non ha permesso di vedere le storie e chattare. Dalla mezzanotte fino alle prime ore dell’alba, limitando completamente l’uso di Instagram. Non era infatti possibile vedere reel, stories e via dicendo, richiamando un messaggio di errore.

Un “crash” che ha colpito tutto il mondo e ha portato, inevitabilmente, ad un malcontento generale. Sono arrivate, poco alla volta, anche molte segnalazioni, come dimostrato da Downdetector, una pagina che raggruppa tutti i reclami dei disservizi che gli utenti segnalano. Principale canale di “polemica” è stato Twitter che, con l’ashtag #InstagramDown, ha portato molti utenti a lamentarsi di quanto accaduto.

Le altre piattaforme di proprietà di Meta, ovvero Whatsapp e Facebook, non sono state invece minimamente colpite. Un problema comunque ristabilitosi in poco tempo, ma che ha messo in evidenza – ancora una volta – quanto molte persone siano completamente dipendenti da internet.

