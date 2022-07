Diabolik – Ginko all’attacco, tutte le novità: poster, teaser, data d’uscita

Diabolik – Ginko all’attacco, tutte le novità sul nuovo film dei Manetti Bros.: poster, teaser, data d’uscita. Svelate nuove informazioni sul secondo capitolo della saga cinematografica dedicata al Re del Terrore. Quando esce il nuovo film? Che novità ci sono nel cast?

Diabolik – Ginko all’attacco, ecco il poster e la data d’uscita: quando esce?

Dopo il successo della sua prima pellicola nel 2021, Diabolik è pronto a tornare sul grande schermo con un nuovo, eccitante film diretto dai Manetti Bros.

. La 01 Distribution ha pubblicato il primo poster ufficiale del sequel, Diabolik – Ginko all’attacco, e ha annunciato la data d’uscita nei cinema italiani. Il film sarà distribuito nelle sale a partire dal 17 novembre 2022 e, come annunciato sulla pagina Instagram ufficiale, questa volta il Re del Terrore “dovrà fare i conti con un Ispettore Ginko più combattivo che mai”.

View this post on Instagram A post shared by Diabolik Official (@diabolikofficial)

Novità nel cast, addio Marinelli: chi è il nuovo volto di Diabolik?

Non sarà più Luca Marinelli a interpretare Diabolik sul grande schermo. Al suo posto è stato ingaggiato Giacomo Gianniotti, attore italiano naturalizzato canadese noto per aver interpretato Andrew DeLuca in Grey’s Anatomy. Confermati invece Miriam Leone nei panni di Eva Kant e Valerio Mastrandrea nel ruolo dell’Ispettore Ginko. Nel cast anche Monica Bellucci, nei panni di Altea, la nobildonna compagna dell’Ispettore.