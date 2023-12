Billie Eilish, chi è la cantante: ex fidanzato e coming out

Billie Eilish è una cantante riconosciuta in tutto il mondo musicale. In queste ore ha annunciato il suo coming out.

Billie Eilish è una cantante internazionale che nelle ultime ore ha fatto coming out dando la notizia pubblicamente. La sua infanzia è stata tormentata ma professionalmente è riconosciuta in tutto il mondo.

Billie Eilish, chi è la cantante

Billie Eilish, all’anagrafe Billie Eilish Pirate Baird O’Connel, è nata a Los Angeles il 18 dicembre 2001. La sua carriera da artista musicale è iniziata a 13 anni: “Era la prima volta che mi esibivo per un gruppo di persone che conoscevo davvero, a parte i talent show e cose del genere per conto mio”, ha raccontato l’artista in una intervista. Ai suoi concerti non può mai mancare il coinvolgimento con il pubblico. “Non sopporto una folla che non salta. Preferisco non fare uno spettacolo piuttosto che avere una folla che non si muove. E tutto deriva dall’essere stata una fan quando ero più giovane e dal volermi muovere e saltare in mezzo alla folla”.

Nel 2020 è diventata la persona più giovane sulla classifica annuale di Forbes delle cento celebrità più pagate al mondo, con guadagni di 53 milioni di dollari. Nel solo 2019 si è aggiudicata 34 riconoscimenti, tra cui due American Music Awards, tre MTV Video Musica Awards, due Guinness World Records e due MTV Europe Music Awards e un Brit Awards.

Ex fidanzato e coming out

Il suo ultimo fidanzato è stato Jesse Rutheford: “Possiamo confermare che Billie e Jesse si sono separati amichevolmente e sono rimasti buoni amici“.

La cantante ha fatto coming out: “Non ho mai avuto la sensazione di essere compresa dalle ragazze. Le adoro così tanto. Le adoro in quanto persone. Sono attratta da loro in quanto persone. Ne sono attratta sul serio”.

“Ho connessioni profonde con le donne nella mia vita, con le amiche nella mia vita, con la famiglia nella mia vita. Sono fisicamente attratta da loro. Ma sono anche intimidita da queste donne, dalla loro bellezza, e dalla loro presenza”.

“Non volevo che le persone avessero accesso al mio corpo, anche solo a vista. Non ero abbastanza forte per mostrarlo. Se lo avessi fatto all’epoca sarei stata devastata dai commenti delle persone. Non mi sono mai sentita come una donna, ad essere onesta”. Poi ha aggiunto. “Non mi sono mai sentita desiderabile, femminile. Devo convincermi che sono una ragazza carina”.

All’evento Variety Hitmakers, l’artista di Lovely ha spiegato. “Non volevo fare coming out e neanche un grande annuncio. Pensavo fosse ovvio e che la gente già lo sapesse. Io la vivo con tranquillità da sempre, anche prima di parlarne, non ho mai avuto problemi… Sono sincera”.