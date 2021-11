Ferragnez in terapia di coppia: Fedez e Chiara Ferragni in crisi? Ecco che cosa ha raccontato il rapper alla presentazione del nuovo disco.

È pronto ad approdare su Amazon Prime Video The Ferragnez, il docuserie sulla vita del rapper e di Chiara Ferragni. Intanto, Fedez ha lanciato il nuovo disco, Disumano, e in occasione della sua presentazione a Che Tempo che Fa ha rivelato qualcosa sul rapporto con la moglie. Fedez, infatti, ha detto di essere andato in terapia di coppia con Chiara Ferragni.

Ferragnez in terapia di coppia: cosa è successo?

Ospite da Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, il rapper ha fatto una piccola anticipazione sulla serie in uscita su Amazon Prime Video. Proprio così, in The Ferragnez si vedranno Fedez e consorte in terapia di coppia. “Credo che la cosa più interessante sia cercare di normalizzare l’andare in terapia di coppia e non solo. In generale. Non sono un bravo recensore, però è stato molto interessante“, ha commentato il rapper su Rai3.

Fedez ha precisato come lui e Chiara Ferragni non abbiano dovuto superare chissà quale rovinosa crisi. La terapia di coppia può essere utile anche in rapporti apparentemente sereni, come d’altronde andare dallo psicologo in sedute singole può sempre giovare agli individui. La stessa influencer mesi fa aveva condiviso la propria esperienza privata: “Da tre anni vedo uno psicologo una volta alla settimana“. Aggiungendo: “è un’esperienza che consiglio a tutti“.