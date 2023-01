Francesco Salvi, chi è oggi il comico e cantante lombardo: film, canzoni, vita privata

Chi è oggi Francesco Salvi, tutto sul celebre comico e cantante. Scopriamo qualcosa in più sull’artista lombardo, nel mondo dello spettacolo dagli anni Settanta. Dalla carriera artistica, alla vita privata, passando per i problemi giudiziari.

Chi è oggi Francesco Salvi, vita privata e carriera del comico e cantante

Nato a Luino il 7 febbraio 1953, Francesco Salvi compirà a breve 70 anni. È un noto comico, attore e cantante italiano, attivo fin dagli anni Settanta. Da giovane alterna gli studi di Architettura ai suoi primi passi nel mondo del cabaret. Nei primi anni Ottanta fa il suo debutto al Derby Club di Milano, notato e selezionato da Diego Abatantuono. Trova poi la strada della televisione, grazie alla quale trova una grande popolarità. È uno dei protagonisti del varietà comico Drive In tra il 1985 e il 1987. Negli anni successivi fa da “animatore” al programma-contenitore Studio 5, scrive e conduce il MegaSalviShow e recita nei ruoli di Telemaco e Polifemo nel musical comico L’Odissea, trasmesso da Canale 5 nel 1991. Appare in tv nei ruoli più disparati, da spalla di Massimo Boldi nel varietà La strana coppia, a inviato durante la terza edizione del reality La Fattoria.

Ha un grande successo anche sul grande schermo: recita in diversi film comici cult e collabora a molti progetti d’autore. Tra i suoi film più noti ricordiamo La baraonda, Uomini e no, Le valigie di Tulse Luper, Romanzo di una strage, La rentrée e Il giorno, la notte. Poi l’alba. Trova consensi anche come cantante demenziale. Nel corso della sua carriera pubblica otto album in studio, aggiudicandosi cinque Dischi di Platino e sette Dischi d’Oro. Tra i suoi brani più amati ricordiamo i singoli d’esordio C’è da spostare la macchina e Le solite promesse, e Esatto!, brano che presenta al Festival di Sanremo nel 1989.

Vita privata: moglie, figli

Francesco Salvi ha trovato l’amore della sua vita in Angela, con la quale è sposato da oltre quarant’anni. I due si conoscono in occasione del matrimonio del fratello della donna e da allora sono inseparabili. La coppia non è mai riuscita ad avere figli. Si tratta di un grosso rimpianto per la coppia, che ha provato per anni a concepire senza riuscirci. In un’intervista a DiPiù TV, Salvi ha spiegato di aver escluso il ricorso alla fecondazione assistita per motivi religiosi. Ciononostante, il rapporto tra lui e Angela è più saldo che mai. L’attore ha raccontato che sua moglie lo ha sempre supportato, lavorando come sarta durante i suoi studi universitari e l’inizio della sua carriera: “Mi sono laureato nel 1977 e ho cominciato a lavorare quasi gratis come assistente di un professore all’Università ma mi esibivo anche come cabarettista in un locale di Milano, mi davano solo diecimila lire e qui mia moglie mi ha salvato la prima volta”.

Il caso giudiziario, la condanna sospesa per resistenza a pubblico ufficiale

Nel 2007 Francesco Salvi si è reso suo malgrado protagonista di un caso giudiziario. L’attore, a bordo della sua Audi A6, cercò di liberarsi dal traffico cercando di sorpassare la coda a tutta velocità, ignorando lo stop della polizia stradale. Salvi ha proseguito nonostante il tentativo di alcuni agenti di fermarlo con la paletta segnaletica, che finisce spezzata. Viene colpito anche uno dei due poliziotti, che subisce una contusione. Nel 2012 arriva la condanna a sette mesi di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale, poi sospesa.