Chi è Carmen Russo, showgirl e attrice anni ’80: vita privata e carriera

Chi è Carmen Russo? La showgirl e attrice ha raggiunto la fama negli anni ’80 ed è una presenza fissa nel piccolo schermo da oltre quarant’anni. Tutto sulla sua carriera, vita privata e sulle sue recenti apparizioni televisive.

La vita privata di Carmen Russo

Carmen Russo, nome d’arte di Carmela Carolina Fernanda Russo è nata a Genova il 3 ottobre 1959. Il curriculum di Carmen Russo è ricchissimo: ballerina, showgirl, attrice e insegnante di danza italiana.

Appassionata fin da giovane età di danza classica, comincia la sua carriera come modella nei primi anni settanta, partecipando ad alcuni concorsi di bellezza in Italia, tra cui Miss Italia.

A soli quattordici anni quando si presenta al concorso di Miss Liguria e lo vince ma purtroppo viene squalificata perché ancora troppo giovane.

Carmen ha sposato nel 1987 il coreografo e ballerino Enzo Paolo Turchi. Una coppia affiatatissima, i due insieme hanno anche partecipato a Bake Off Celebrity Edition su Real Time. Carmen nell’ottobre del 2012, all’età di 53 anni, ha dichiarato di aspettare un figlio. Il 14 febbraio del 2013 è nata Maria.

La carriera di Carmen Russo

Carmen Russo inizia tra gli anni settanta e ottanta a partecipare varie pellicole horror, poliziotteschi ed erotici (nei film di quest’ultimo filone con lo pseudonimo Carmen Bizet).

Ottiene grande visibilità fra la fine degli anni settanta e l’inizio degli ottanta partecipando a commedie sexy all’italiana, come Mia moglie torna a scuola, Giovani, belle… probabilmente ricche e Paulo Roberto Cotechiño centravanti di sfondamento, accanto ad attori come Renzo Montagnani, Alvaro Vitali e Lino Banfi; posa inoltre per servizi di nudo integrale su riviste come Playboy (edizione italiana) e Playmen.

In teatro recita accanto a Walter Chiari all’inizio della carriera, e in questo periodo conosce il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi, con il quale si sposerà nel 1987.

Alla fine degli anni settanta lavora per le nascenti televisioni private, prendendo parte a trasmissioni come La bustarella in onda su Antenna 3 Lombardia e in seguito Signorine grandi firme su Rai 3.

Più che attrice, Carmen Russo si distingue come ballerina. Nell’ottobre del 1983 diventa la prima donna del varietà di Antonio Ricci “Drive In”, dove canta, recita e balla, guidata dal coreografo e suo compagno – oggi marito – Enzo Paolo Turchi.

Da quel momento si dedica solo alla televisione, partecipando a numerose trasmissioni per la TV commerciale come “Risatissima”, “Grand Hotel” e “Un fantastico tragico Venerdì”. Una breve parentesi la vede impegnata in Spagna con Tele Cinco, poi è tornata in Italia per rilanciarsi in televisione partecipando alla prima edizione del reality-show “L’isola dei famosi“.

Nel 2006 ritorna all’estero: Carmen Russo vince così 200 mila euro (in parte destinati in beneficenza) al reality “Superviventes”, l’edizione spagnola dell'”Isola dei famosi”.

Carmen Russo ha inoltre preso parte a Bake Off Celebrity nel 2017 con il suo Enzo Paolo Turchi e a Tale e Quale Show nel 2020.

Il ritorno di Carmen Russo al Grande Fratello Vip 2021

Carmen Russo ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Non una prima volta bensì un ritorno. Nel 2017, era infatti nel cast della seconda edizione del GF Vip, allora guidato da Ilary Blasi (con Alfonso Signorini opinionista).

Fu, di fatto, una partecipazione lampo: entrò nel corso della sesta puntata e venne eliminata dopo due settimane di permanenza.

La showgirl ligure è entrata nella casa del Grande Fratello con un’importante esperienza televisiva e di reality. La sua esperienza nella sesta edizione è stata senz’altro più fortunata, ma si è conclusa con l’eliminazione il 15 Gennaio 2022, dopo 124 giorni nella casa. “È stata una bellissima esperienza, penso di non essermi risparmiata ed essere sempre stata me stessa” ha raccontato ad Alfonso Signorini, appena giunta negli studi del GF.