Chi è Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo

Enzo Paolo Turchi è un ballerino, coreografico e personaggio televisivo italiano. Sua moglie è Carmen Russo, con la quale è assieme da tantissimi anni.

Chi è Enzo Paolo Turchi: esordi e carriera

Enzo Paolo Turchi è un ballerino nato e cresciuto a Napoli, dove si è diplomato giovanissimo alla scuola del teatro San Carlo. Fin da giovane si è esibito in molti teatri italiani come quello di Venezia e di Bologna fino a che nel 1971 fondò la prima scuola italiana di danza moderna. Nelle trasmissioni televisive fu uno dei primi ballerini di famose trasmissioni come Tuca Tuca di Raffaella Carrà. Nel 1983 si trasferì a Canale 5 alla trasmissione Drive In dove conobbe la sua compagna di vita Carmen Russo. Altre trasmissioni importanti alle quali ha partecipato sono Canzonissima, Grand Hotel, Fantastico, Domenica In, Risatissima, Festival di Sanremo, Doppia coppia. Nel 2005 ha partecipato come concorrente alla terza edizione dell’Isola dei Famosi, da cui si è ritirato per problemi fisici. Sempre allo stesso reality tornerà nel 2012, ma si ritirerà ancora una volta arrivato alla settima puntata. Recentemente è entrato nella casa del Grande Fratello vip 6 per salutare la moglie Carmen, concorrente nella casa del Gf Vip 6.

La storia d’amore con Carmen Russo

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sono felicemente sposati dal 1978 e il loro è un amore che dura da più di 38 anni. Il pubblico che li segue è sempre stato affascinato dalla loro storia d’amore. I due si sono conosciuti durante il programma Drive In e poi non si sono più lasciati. Il loro amore è unico e insieme hanno avuto una figlia: Maria. La bambina, nata nel 2013, è venuta al mondo grazie alla fecondazione assistita tanto che quando è nata Enzo Paolo Turchi ha 64 anni, mentre Carmen Russo 54. Nel settembre 2021 Carmen Russo è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, e il marito non ha mancato di farle una dolce sorpresa.

Enzo Paolo Turchi al GF Vip per Carmen Russo

Dopo aver varcato la porta della casa più spiata d’Italia lo scorso settembre, Carmen Russo ha cominciato di recente a sentirsi stanca, e nostalgica del marito e della figlia Maria. In vista del prolungamento del reality che terminerà il 14 marzo, Carmen Russo era dunque indecisa sul da farsi. Non voleva trascorrere le feste natalizie lontano dalla famiglia e per questo considerava di interrompere l’esperienza al Grande Fratello.

Il marito però, sempre attento, ha subito capito cosa stesse accadendo e ha chiesto il permesso di entrare nell’appartamento del reality per rassicurare la moglie. Ospite di Casa Chi, Enzo Paolo, parlando dell’indecisione di Carmen sull’accettare o meno il prolungamento, aveva infatti dichiarato.

“Sì ho sentito che vuole uscire. Sai che cosa, lei dalla prima puntata non ha avuto più rapporti con noi e non sa cosa accade fuori. Lei non sa se io riesco a gestire la bimba, si preoccupa della bambina. Quindi se glielo dico io in prima persona vedrete che resterà. Io vorrei parlarle e dirle che è tutto ok. Se si sente di rimanere deve stare lì, perché ci teneva a fare questo programma. Maria sta benissimo con me e faremo insieme altri Natali”.

Il regalo per Carmen Russo

Una volta accordato il permesso, Enzo Paolo Turchi è entrato nella casa del Grande Fratello per fare la propria dedica a Carmen Russo. “Maria mi ha detto saluta tutti gli amici di mamma”, ha esordito il ballerino e coreografo.

“Stai facendo un ottimo percorso, stai facendo Carmen come sei a casa, fai le polpette. Come vedi sono dimagrito, Maria è veramente eccezionale. A scuola è perfetta, a casa mi aiuta. Lo sai bene che soffro la solitudine e Maria per la prima volta mi ha dato la forza e sto benissimo, stiamo benissimo”, ha detto Enzo Paolo che poi ha scherzato: “resta qui 4-5 anni che noi siamo felici, restate tutti qui. Amore ti amo”.

Dallo studio commosso è dunque intervenuto Alfonso Signorini, che ha chiesto quale fosse il segreto di una coppia così longeva e innamorata. A quel punto Enzo Paolo Turchi ha ironizzato: “È semplice, lei parla e lui no“.