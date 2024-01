Il Volo – Tutti per Uno: programma, ospiti e dove vedere lo show

Il Volo – Tutti per Uno è lo show dei tre tenori che portano in tv uno spettacolo inedito. Poi, il gruppo prenderà parte al Festival di Sanremo 2024 e a una serie di spettacoli già in programma nel 2024.

Il Volo – Tutti per Uno: programma e ospiti

Il Volo – Tutti per Uno è lo show musicale del trio Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto. Un concerto inedito che andrà in scena all’Arena di Verona ma è stato registrato il 3 maggio 2023 ed è stato trasmesso per la prima volta in tv il 3 giugno 2023.

Tra gli ospiti della serata ci saranno personaggi della musica e dello spettacolo tra cui Irama, Madame, Fiorella Mannoia, Danilo Rea, Edoardo Leo, Annalisa, Antonello Venditti, Francesca Michielin, Mario Biondi, Gianna Nannini, Pooh, Aida Garifullina e Giorgio Panariello.

Dove vedere lo show

Lo show musicale dei tre ragazzi si può seguire in televisione su Canale 5 alle 21.30 e in live streaming gratuito su Mediaset Infinity. I tre cantanti parteciperanno al Festival di Sanremo 2024 e poi hanno già in programma tre spettacoli all’Arena di Verona: il 9, l’11 e il 12 maggio 2024.

