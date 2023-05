Claudia Motta dopo il ritiro dall’Isola dei Famosi: “Avevo molto da dare”

Claudia Motta racconta sui social il suo ritiro dall’Isola dei Famosi 2023: “Esperienza breve, ma intensa. Avevo ancora molto da dare”. L’ex Miss Mondo Italia è stata costretta a lasciare il reality show a causa di un brutto infortunio.

Claudia Motta torna sui social dopo il ritiro dall’Isola dei Famosi 2023

È durata davvero poco l’esperienza di Claudia Motta sull’Isola dei Famosi 2023, costretta a ritirarsi dal reality show dopo un brutto infortunio. L’influencer ed ex Miss Mondo Italia è scivolata sugli scogli durante un’escursione, prendendo un colpo al braccio e alla testa. Soccorsa dai colleghi naufraghi Fabio Ricci e Andrea Lo Cicero, Claudia Motta ha poi lasciato Playa Palapa per sottoporsi ad alcuni controlli medici.

Claudia lascia Playa Tosta per accertamenti medici! #Isola pic.twitter.com/imZRRjmleC — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 1, 2023

A poche ore dalla conferma del suo addio all’Isola, Claudia Motta è subito ricomparsa sui social con un post in cui appare con tanto di collare. L’ex naufraga ha preso lo sfortunato incidente con ironia e ha commentato: “Se vi mancavo così tanto potevate semplicemente dirlo e mi evitavo questa botta in testa!“.

I ringraziamenti della modella: “Esperienza breve ma intensa, avevo ancora molto da dare”

Nel suo post Claudia non nasconde una certa delusione per la conclusione inaspettata della sua avventura: “È stata un’esperienza breve ma intensa, avevo ancora molto da dare e sicuramente questo non ci voleva…“. Ciononostante, ci ha comunque tenuto a ringraziare il suo pubblico per il supporto dimostratole in questo periodo complicato: “Grazie a tutti per i messaggi di vicinanza e per il sostegno che ho ricevuto dal primo momento che ho messo piede su quella spiaggia. Spero che porterete con voi un bel ricordo di Claudia, perché Claudia porterà per sempre un bellissimo e indelebile ricordo di voi. Per me è solo l’inizio di un bellissimo viaggio di scambio, conoscenza, sostegno e amore con voi. Un abbraccio“.