GF Vip, è finita tra Delia Duran e Alex Belli. La modella venezuelana ha deciso di porre fine alla sua storia con l’attore nel corso dell’ultima festa nella casa del Grande Fratello, con un gesto plateale.

GF Vip, è finita tra Delia Duran e Alex Belli. La modella: “Sono libera”

Delia Duran sembra aver preso una decisione definitiva. La modella venezuelana, entrata nella casa del Grande Fratello VIP lo scorso 14 Gennaio, pare decisa a chiudere la sua storia con l’attore ed ex concorrente Alex Belli.

I due, che avrebbero dovuto sposarsi dopo il reality, sono in crisi ormai da tempo. Nel corso dell’ultima festa, Delia Duran ha confessato agli altri inquilini di aver riflettuto a lungo e di aver deciso che è ora di darci un taglio. Per evitare fraintendimenti, la modella ha fatto un gesto plateale: si è sfilata l’anello di fidanzamento. “Sono libera” ha dichiarato a Manila e al nuovo concorrente Antonio.

La crisi della coppia: cosa è successo?

La coppia è entrata in crisi a causa dei comportamenti del modello nella casa del Grande Fratello VIP. La cosiddetta “amicizia” tra Alex Belli e la showgirl italo-americana Soleil Sorge si è presto trasformata in qualcosa di più. Dopo l’ennesimo confronto con la Delia Duran, entrata nella casa a parlargli faccia a faccia, l’attore è stato squalificato per averla abbracciata. La modella venezuelana era mortificata, la loro relazione era già sul punto di chiudersi: “Sono venuta stasera qua per dirti che nessuno ti aveva abbandonato, che non eri da solo.

Mentre ero in treno ho visto l’ennesima schifezza che hai fatto in questi tre mesi. Una mancanza di rispetto. Purtroppo era una trappola e ci sei cascato in pieno”.

Dopo l’uscita dalla casa, la coppia pareva aver ritrovato un po’ di serenità. La tregua è durata pochissimo: i fotografi di Whoopsee hanno beccato i due mentre litigavano furiosamente all’aeroporto di Linate. Alex Belli apparirà nuovamente negli studi del Grande Fratello VIP, come ospite nella nuova diretta.

L’ex concorrente ha risposto così alle critiche sui social: “A voi che cercate di capire, comprendere, etichettare, vi diciamo che l’amore è qualcosa di imponderabile! Ma del resto non pretendiamo questo… vogliamo solo vivere!”.

Con l’entrata di Delia nella casa del GF, il rapporto tra i due non è affatto migliorato. Secondo alcune indiscrezioni di Mattino 5, infatti, Alex Belli ha continuato a frequentare anche altre donne una volta lasciato il reality…