Giacomo Gianniotti, chi è: vita privata, moglie, Diabolik e film dell’attore

Giacomo Gianniotti è un attore che si è fatto conoscere con il suo ruolo in Grey’s Anatomy ma anche con la sua ultima partecipazione nel film Diabolik. Le sue origini sono italiane ma è cresciuto in Canada dove si è anche formato.

Giacomo Gianniotti, chi è: vita privata

Giacomo Gianniotti è nato a Roma (nel quartiere di Garbatella) il 19 giugno 1989 ma è cresciuto a Toronto, in Canada. A 10 anni ha recitato nel film italiano La Bomba (di Giulio Base) e a seguire ha frequentato l’Humber College’s Theatre Program (dove ha conseguito il diploma) e la Norman Jewison’s Canadian Film Centre, dove ha frequentato i suoi primi corsi di recitazione.

Giacomo Gianniotti: moglie

Gianniotti si è sposato con Nichole Gustafson, make up artist canadese. L’attore , soprattutto dopo il matrimonio, si sposta continuamente per motivi professionali tra l’Italia e il Canada, dove risiede la sua famiglia. Parla perfettamente sia l’italiano che l’inglese.

Diabolik e film dell’attore

L’attore ha preso parte a diverse serie televisive, tra cui Copper, Reign, The Murdoch Mysteries e Selfie. Dal 2015 al 2021 ha interpretato il ruolo del dottor Andrew DeLuca in Grey’s Anatomy, prima come personaggio ospite nell’undicesima stagione della serie, poi come personaggio ricorrente per nove episodi e infine come personaggio regolare per i restanti 15 episodi della dodicesima stagione.

Nel 2016 ha interpretato Stephen Hopkins in Race – Il colore della vittoria, un film biografico sulla vita di Jesse Owens. Dal 17 novembre 2022 è nelle sale cinematografiche con il sequel di Diabolik ed ha preso il posto di Luca Marinelli.

