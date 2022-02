Cosa vuol dire palindromo? Significato, eempi, frasi

Un palindromo è una parola, una frase o una sequenza numerica che si può leggere allo stesso modo in entrambi i sensi, da sinistra verso destra, come siamo abituati, ma anche viceversa.

22 febbraio 2022, una data palindroma

Oggi 22 febbraio 2022 è una data palindroma, e per averne un’altra di questo tipo servirà attendere il 2030. L’altra data palindroma, infatti, cadrà il 3 febbraio 2030. Cerchiamo di spiegarlo meglio.

Secondo il formato di scrittura della data gg/mm/aaaa, il giorno di oggi si può scrivere 22/02/2022 e come si può ben notare questo tipo di data si può leggere sia da sinistra verso destra, sia da destra verso sinistra. Quella di oggi è anche una data speciale perchè è il “giorno dei (o“twos-day”) perché il numero 2 (“two”, in inglese) si ripete sei volte nella notazione estesa 22/02/2022. .

Il 1 febbraio del 2010 era un altro giorno palindromo, così come il 02/02/2020 ed il 12/02/2021.

I nomi e le parole palindrome

Come è noto, ci sono diversi esempi di frasi o di nomi che hanno la caratteristica di essere palindromi. Qualche esempio? Il nome Anna, che può essere letto ugualmente in entrambi i sensi (da sinistra verso destra o da destra verso sinistra). Sono palindrome anche alcune parole come “aerea“, o “afa“, “radar“, inni,

Le frasi palindrome

Un verso latino attribuito a Virgilio (ma inesistente nelle sue opere) avrebbe la caratteristica di essere palindromo “in girum imus nocte et consumimur igni”, traducibile come “andiamo in giro di notte e siamo arsi dal fuoco“, ma la stessa cosa accade per la frase italiana “i topi non avevano nipoti”.