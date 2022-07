Black Panther 2, trailer e data d’uscita: chi è il successore di T’Challa?

Black Panther 2 – Wakanda Forever, ecco il trailer e la data d’uscita: chi è il successore di T’Challa? Dopo la morte prematura del protagonista Chadwick Boseman, il secondo capitolo dedicato al Re e Protettore del Regno di Wakanda è stato circondato da un alone di mistero. Ecco cosa svela il primo teaser trailer del film.

Black Panther 2 – Wakanda Forever, il teaser trailer e la data d’uscita: quando esce?

Dopo mesi di attesa, arriva finalmente il primo teaser trailer di Black Panther 2 – Wakanda Forever, il più atteso tra i film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Le prime clip del sequel del film con protagonista il compianto Chadwick Boseman sono state mostrate in occasione del Comic-Con Internazionale di San Diego. La pellicola uscirà nei cinema di tutto il mondo il prossimo autunno. Nello specifico, arriverà in Italia il 9 novembre 2022, mentre negli Stati Uniti l’11 novembre.

Chi sarà il successore di T’Challa? Cosa sappiamo della trama

La morte improvvisa di Chadwick Boseman, volto di Black Panther scomparso nel 2020 per un cancro al colon, ha senz’altro sconvolto i piani della Marvel. Un’aura di assoluta segretezza ha avvolto fino ad oggi il nuovo film dedicato al popolo del Regno di Wakanda e al suo eroico leader che, secondo il regista Ryan Coogler, tenterà di onorare la memoria del defunto attore.

Dalle immagini del trailer, Wakanda Forever pare trattare proprio il doloroso lutto del paese e della famiglia reale per la morte di T’Challa. In una rapida scena, tuttavia, si vede anche una figura non identificata indossare la tuta di Black Panther. Chi è quindi il misterioso successore? Secondo molti appassionati, potrebbe trattarsi di un personaggio femminile. Le principali candidate, in quel caso, sarebbero Shuri (Letitia Wright), la geniale sorella di T’Challa, o Nakia (Lupita Nyong’o), amante del Re e madre di suo figlio.

Nel film rivedremo anche Okoye (Danai Gurira), la Regina Madre Ramonda (Angela Bassett) e il leader della tribù Jabari M’Baku (Winston Duke). Wakanda Forever segnerà inoltre l’esordio sul grande schermo di due importanti personaggi dei fumetti: Namor il Sub-Mariner e Ironheart.