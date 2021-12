XFactor finale 2021: si avvicina la finale del programma musicale giunta alla sua quindicesima edizioni con tante novità. Prima c’è la semifinale di giovedì 2 dicembre da vivere a pieno.

XFactor finale 2021: data

Sul palco del Mediolanum Forum di Assago giovedì 9 dicembre si svolgerà la finalissima di XFactor 2021. La finale andrà in onda alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW.

Ludovico Tersigni guida i Live Show di X Factor 2021 con i giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika.

XFactor finale 2021: ospiti

Ci saranno i Coldplay alla finale di X Factor 2021, in programma a dicembre al Mediolanum Forum di Assago (Milano), con il pubblico in presenza.

XFactor finale 2021: come partecipare

Tanti concorsi sono stati organizzati per partecipare ai live di XFactor.

Con SAMSUNG per vincere la Finale di XF2021 acquistando uno smartphone Galaxy Z Flip 3 5G o Galaxy Z Fold 3 5G fino al 10 novembre. Bastava registrare l’acquisto al sito https://members.samsung.it/promozioni/finalexfactor e diventare Samsung member.

Acquistando una confezione di KINDER BUENO o di KINDER BUENO WHITE tra quelle che riportano il logo di X Factor si poteva partecipare all’instant win e scoprire subito di aver 1 dei 10 giradischi X Factor e Kinder Bueno in palio ogni giorno. Con ogni codice caricato si partecipa anche all’estrazione finale di 1 dei 5 inviti per 2 persone messi in palio per assistere alla Finale di X Factor 2021.

Con Nescafé, fino al 30 novembre tutti i consumatori maggiorenni acquistando una confezione di Nescafé solubile potevano vincere una coppia di biglietti per assistere alla Finale di X Factor 2021, con spese di viaggio e pernottamento comprese. Per maggiori info vai su nescafe.com.

Dal 26 al 29 Novembre partecipando all’iniziativa Pink Palace di Scalapay ed effettuando un acquisto minimo di 50 € su uno dei 3,000 brand partner di Scalapay si poteva vincere due biglietti per la Finale di X Factor 2021. Vai sul sito www.scalapay.com e inizia il tuo shopping!

Partecipando al concorso di DoDo, potrai vincere i biglietti per la semi-finale e la Finale di X Factor 2021. Per iscriversi bastava collegarsi al sito https://www.dodo.it/it_it/contest-dodo-musica [dodo.it] e compilare con i propri dati i campi richiesti. Il Concorso era valido dal 25 ottobre al 14 novembre.

Con Cult potrai aggiudicarti 2 biglietti per i Live Show! Segui @CULTOFFICIAL1987 su Instagram, carica una foto sul tuo profilo con indosso un modello Cult FW21/22, aggiungi i tag #WINXFACTORWITHCULT #CULTOFFICIAL #CULTOFFICIAL1987 e tagga @CULTOFFICIAL1987. Le foto più rock saranno condivise sul profilo Instagram di Cult! Non dimenticare di inserire nel testo del post la dicitura “Partecipo e autorizzo” e di iscriverti al sito https://www.cultofficial.com/pages/xfactor-step2 per scoprire se hai vinto.

Anche Astra Make-Up ti porta alla semifinale di X Factor 2021! Tutti i fan dello show e i Make Up Lovers potranno realizzare un Make Up Look inspirandosi ai valori che Astra condivide con X Factor 2021 (inclusività, diversità, supporto del talento), caricarlo sul proprio profilo personale, in modalità pubblica, taggando @astramakeupofficial e utilizzando l’hashtag #VINCIXFCONASTRA. Una volta registrati sulla landing contestxfactor.astramakeup.it potranno aggiudicarsi 2 biglietti per la semifinale di X Factor 2021 del 2 dicembre e una mega campionatura di prodotti Astra.

XFactor finale 2021: biglietti

Per l’acquisto dei biglietti della finale bisogna essere fortunati ed attenti. Su sito di ticketone si legge: