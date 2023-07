Belen Rodriguez, bacio al nuovo fidanzato: cosa è successo con Stefano?

Belen Rodriguez beccata, bacio con il nuovo fidanzato: cosa è successo con Stefano Di Martino? Le foto della showgirl argentina confermano le voci di crisi con il conduttore. Chi è la sua nuova fiamma?

Belen Rodriguez, bacio al suo nuovo fidanzato: è crisi con Stefano De Martino?

Le voci di crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez si fanno ormai sempre più concrete. Il settimanale Chi ha infatti beccato la showgirl argentina in compagnia di un altro uomo al compleanno di Ignazio Moser. Le foto pubblicate in prima pagina dalla rivista mostrano Belen scambiarsi un bacio con il suo presunto nuovo fidanzato. Si tratta di Elio Lorenzoni, imprenditore 40enne del settore dei motori. Per Chi si tratta di un segno inequivocabile che Belen e Stefano si stiano allontanando di nuovo: “Solo pochi giorni fa le ultime foto insieme con Stefano De Martino sembravano smentire le voci di una crisi. Ma poi il conduttore ha tolto la fede nuziale e la Rodriguez si è presentata alla festa di compleanno di Ignazio Moser in compagnia di Elio con il quale ha mostrato una confidenza inequivocabile”.

Cosa è successo tra Belen e Stefano? Deianira Marzano: “Resterete sbalorditi”

Non ci sono ancora notizie certe su quello che sembra l’ennesima separazione tra Belen e Stefano. Al momento nessuno dei due ha ancora parlato pubblicamente dello stato della loro relazione. Entrambi, tuttavia, sono stati visti senza l’anello nuziale. Proprio alla festa di Moser è evidente l’assenza della fede al dito della showgirl argentina. Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano questa nuova crisi nasconde informazioni molto più succose che potrebbero arrivare a breve ai giornali: “Una cosa è certa. Prossimamente uscirà tutto molto chiaro sui giornali in merito a Stefano e a Belen. E resterete sbalorditi! Stay tuned!“.