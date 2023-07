Patrick Zaki è insieme alla fidanzata, Reny Iskander, da quattro anni. Dopo la notizia della condanna a 3 anni di carcere in Egitto, la ragazza ha rivelato che i due volevano sposarsi e ricominciare una vita insieme al più presto. Ecco chi è la fidanzata

Patrick Zaki, chi è la fidanzata Reny Iskander

Reny Iskander è la fidanzata di Patrick Zaki, condannato nel luglio 2023 a 3 anni di carcere da scontare in Egitto. I due sono insieme da circa quattro anni, e la loro relazione è sempre stata più forte della lontananza. La ragazza si è laureata a Bologna come il compagno. Reny ha frequentato lo stesso corso di studi di Zaki e che pochi giorni fa ha conseguito la propria laurea al master Gemma dell’Università di Bologna.

L’appello della fidanzata: “Lasciateci vivere la nostra vita”

Venuta a conoscenza della nuova condanna a tre anni per Patrick, la fidanzata ha lanciato un appello affinchè ci possa essere un ripensamento di questa condanna. “Spero che lo lascino andare e che ci lascino vivere, stavamo pensando al nostro matrimonio – ha fatto sapere a Fanpage.it – e voglio che lui sia un uomo libero per le nostre nozze. Patrick ha finito la sua tesi e avevamo intenzione di iniziare una vita normale e stabile insieme, non c’è ragione per credere che lui possa essere una minaccia. Dopo la scarcerazione si stava concentrando solo su suoi studi, chi può essere contento di riportarci all’inizio di questa storia? Stavamo solo cercando di ricominciare insieme“.