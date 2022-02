Chi è Aurora Ramazzotti, influencer al centro del gossip

Aurora ha tre sorellastre da parte di madre, Aurora, Sole e Celeste , mentre dal matrimonio del padre ha come fratellastri Maria e Gabrio Tullio . Aurora si è iscritta all’università per studiare Sociologia, ma ha sospeso gli studi per inoltrarsi nella carriera televisiva. Nel corso della sua giovinezza è spesso stata al centro delle pagine delle riviste di gossip , situazione che l’ha messa in difficoltà in molti casi.

Aurora in tv

Aurora Ramazzotti è una influencer che è stata chiamata da Sky a presentare la fascia pomeridiana di X-Factor ed è stata presentatrice del programma per due edizioni: quella del 2016 e del 2017. Nel 2020 è inviata del programma quotidiano di Tv 8 Ogni Mattina di Adriana Volpe mentre ha fatto il suo esordio nel team de Le Iene il 16 febbraio 2021.

Fidanzato

Aurora è attualmente fidanzata con Goffredo Cerza, laureato in ingegneria conosciuto con il soprannome “kingcerz”, con cui ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine.

Body positivity

Aurora in questi ultimi anni si è dimostrata una testimonial del body positivity e non ha mai nascosto di soffrire molto per il problema dell’acne sul volto. Ha spesso postato foto struccate per dare un messaggio alle sue fan che è importante piacersi per come si è.