Chi sono gli ex di Michelle Hunziker: non solo Ramazzotti e Trussardi

Chi sono gli ex di Michelle Hunziker? Non ci sono solo Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi nel passato amoroso della conduttrice..

Chi sono gli ex di Michelle Hunziker? Non ci sono solo Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi nel passato amoroso della conduttrice svizzera. Scopriamo qualcosa in più sulla sua vita sentimentale.

Chi sono gli ex di Michelle Hunziker? Oltre a Ramazzotti e Trussardi…

Lo scandalo con Marco Predolin

Michelle Hunziker ha avuto una vita sentimentale parecchio movimentata. Gli amori della popolare conduttrice di Zelig, Striscia la Notizia e Paperissima sono stati spesso al centro del gossip.

La showgirl svizzera arriva in Italia nel 1994, quando aveva solo 17 anni, in cerca di un lavoro nel mondo della moda. Quell’anno ebbe una chiacchieratissima storia d’amore con il conduttore televisivo Marco Predolin, più vecchio di lei di ben 25 anni. La loro relazione non durò molto, ma creò un vero e proprio scandalo, visto che all’epoca la conduttrice era ancora minorenne.

Il primo grande amore: Eros Ramazzotti

Poco tempo dopo Michelle Hunziker incontra il suo primo grande amore, Eros Ramazzotti. I due si incontrano nel 1995, dopo un concerto del cantante a Milano e tra i due scatta subito la scintilla. Insieme hanno una figlia, Aurora Sophie, nata nel 1996. I due si sposano due anni dopo, nel 1998 nell’antico Castello di Bracciano, in provincia di Roma. Per alcuni anni sono una delle coppie più amate dal pubblico dei tabloid, ma anche la loro storia si chiude prima del previsto.

Nel 2002 Eros e Michelle si separano ufficialmente. Il divorzio arriva solo nel 2009. In quel periodo la conduttrice era vittima di una setta: “Mi dicevano che mio marito era negativo per me, ma io lo amavo moltissimo. Questa dualità mi uccideva. Nel frattempo facevo Zelig e quindi dovevo ridere sul palco. Quando Eros mi ha messo davanti alla scelta ‘o me o loro’ io ho scelto loro. Lì è successo tutto”.

I tanti flirt: da Marco Sconfienza a Daniele Pecci

Dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker ha avuto parecchi flirt e storie d’amore. I primi furono legati purtroppo alla sua orribile esperienza nella setta dei Guerrieri della Luce. Nel 2002 si fidanza con Marco Sconfienza, figlio della sensitiva e maga della setta Giulia Berghella. I due si lasciano tre anni dopo, quando la conduttrice comincia una relazione con Salvatore Passaro, suo agente ed ex compagno della maga.

Nel 2007 recita in Natale in crociera: in questa occasione conosce Luigi De Laurentiis, produttore figlio di Aurelio De Laurentiis, con il quale si lega per un paio d’anni. In quegli anni sono tanti i pettegolezzi sulla sua “amicizia” con l’ex playmaker della Fortitudo Bologna Gianmarco Pozzecco, con il quale passa una piccante vacanza a Formentera. I giornali accostano Michelle anche all’attore Daniele Pecci, con il quale ha un breve flirt nel 2007, prima di un passionale ritorno di fiamma nel 2010.

I dieci anni di matrimonio con Tomaso Trussardi

Nel 2011 Michelle Hunziker conosce Tomaso Trussardi. Per loro fu un colpo di fulmine: si incontrarono al Ristorante Trussardi Alla Scala, di proprietà di Tomaso Trussardi. “Michelle è arrivata casualmente” -racconta l’imprenditore bergamasco- “Ci siamo conosciuti, poi lei è andata subito in tour quindi non ci vedevamo e tutte le volte che andavo a trovarla, lei era con il suo staff. Quindi immaginati andare a trovarla con tutte le sue persone, ti trovi di fronte lei che è molto espansiva e questo inizialmente ti intimidisce”.

Si sposarono al Palazzo della Ragione di Bergamo il 10 ottobre del 2014 . Insieme hanno avuto due figlie, Sole e Celeste, rispettivamente di 9 e 7 anni. Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno deciso di separarsi dopo 10 anni di relazione. Lo hanno annunciato con una nota ufficiale affidata all’agenzia giornalistica ANSA: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso“.