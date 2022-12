Messa di Papa Francesco della Vigilia e di Natale in tv: dove seguire e a che ora

Messa di Papa Francesco nei giorni della Vigilia e di Natale. Ecco come seguire celebrazione e riti del Pontefice in tv e streaming.

Messa di Papa Francesco e riti nei giorni della Vigilia e di Natale in tv e in streaming. Per chi non ha la possibilità di recarsi in Chiesa nella propria città, ecco che le celebrazioni del Papa verranno trasmesse in diretta tv e sul web.

Messa di Papa Francesco della Vigilia e di Natale in tv

C’è molta attesa e ci sarà molto seguito per le celebrazioni di Papa Francesco nel giorno della Vigilia e di Natale.

La Santa Messa del 24 sarà in diretta alla Basilica di San Pietro in Roma. Mentre il 25 dicembre, nel giorno di Natale, Papa Francesco pronuncerà il solito messaggio di auguri e mezzogiorno affacciandosi dalla basilica del Vaticano su Piazza San Pietro. Sarà possibile seguire le celebrazioni e i riti sia in diretta televisiva sia in streaming.

Dove seguire e a che ora

La Santa Messa della Vigilia sarà trasmetta in diretta streaming sulla pagina Facebook di Vatican News e sul canale YouTube e sul canale YouTube.

Oltre che dai canali Social sarà possibile seguirla anche in diretta televisiva su Rai Uno a partire dalle 19.20 e su Tv2000 a partire dalle ore 19.00.

Mentre la diretta del rito del giorno di Natale sarà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook di Vatican News e sul canale YouTube e sul canale YouTube. Oltre che dai canali Social sarà possibile seguirlo anche in diretta televisiva su Rai Uno a partire dalle 11.55 e su Tv2000 sempre a partire dalle ore 11.55.

