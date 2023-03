Rapine vicino alla stazione centrale di Milano: arrestato il colpevole

Nelle ultime ore a Milano si sono vissuti attimi di paura, dato che alcuni passati sono stati derubati da un ragazzo. Si sono infatti registrate quattro rapine vicino alla stazione centrale di Milano, che hanno portato all’arresto di un 23enne.

Delle sei vittime soltanto una risulta grave, ma non rischia la vita.

Stazione centrale di Milano: rapine e accoltellamenti

La polizia, dopo aver perlustrato la zona e ascoltato le vittime e i passanti, è riuscita a bloccare il colpevole e ricostruire la scena. Sembra trattarsi di un ragazzo senza fissa dimora che, con l’utilizzo di un coltellino, ha messo in atto ben quattro rapine. La prima, intorno alle 0re 17:40 ai danni di una 39enne, nel sottopasso Mortirolo. Alla vittima ha sottrato il cellulare. Dopodiché avrebbe derubato – e ferito – un’altra donna, in via Gluck, costringendo la vittima a recarsi in ospedale, fortunatamente con un codice verde. In questo caso sottratta anche la tessera Atm oltre al telefonino.

Nelle ore successive la terza vittima, sempre una donna, di circa 34 anni, a cui avrebbe rubato del denaro (20 euro) e telefono. La vittima è stata trasportata in ospedale con un codice giallo. Ancora, il 23enne si è poi concentrato su una ragazza (sua coetanea), in viale Brianza, a cui dovrebbe aver rubato le carte di credito. Anche lei è stata portata in ospedale con un codice giallo. Per la quarta – e ultima – rapina sono intervenuti tre passanti, rispettivamente di 24, 57 e 68 anni. Il più giovane e il più anziano hanno rimediato appena qualche lesione, mentre il 57enne è stato trasportato al San Carlo con un codice rosso. Fortunamente è fuori pericolo.

Già conosciuto alle forze dell’ordine, il colpevole è stato catturato poco dopo, per poi essere portato in carcere (a San Vittore). La questura dichiara anche che nessuna vittima è in condizioni di pericolo e che l’unica persona che presentava condizioni gravi, verrà dimessa in poche ore.

