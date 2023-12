Tiziano Ferro, lo sfogo a Natale su Instagram: “Non riesco più a cantare”

Il Natale complicato di Tiziano Ferro, lo sfogo su Instagram: “Anno difficile, non riesco più a cantare e a fare musica”. Il discorso a cuore aperto del celebre artista: “Questo è il Natale della ricostruzione”.

Sfogo di Natale per Tiziano Ferro, il video su Instagram: “Non riesco più a cantare”

In occasione delle feste natalizie, il celebre cantante Tiziano Ferro ha pubblicato un video messaggio sul suo profilo Instagram sia per fare gli auguri ai suoi fan che per tirare le somme dopo un anno senz’altro complicato. Negli scorsi mesi, infatti, l’artista ha affrontato il divorzio dal suo ex marito, Victor Allen, ed ha deciso di restare a vivere in America per tutelare i diritti dei suoi figli. Ferro ha ammesso di aver passato un anno molto complicato che ha avuto conseguenze importanti sulla sua psiche e sulla sua creatività: “Lo so che vi aspettavate il karaoke di Natale, ma è un anno un po’ particolare. Ultimamente non riesco a cantare, non riesco a scrivere, non riesco a fare musica“.

L’ottimismo del cantante: “Questo è il Natale della ricostruzione”

Nel suo video messaggio Tiziano Ferro rifiuta di piangersi addosso e guarda al futuro con ottimismo: “Se è vero che da un periodo di distruzione arriva sempre una rinascita, io sono qua per dirvi che sono certo che quest’anno sarà pieno di cose nuove che spero di fare con voi. È stato un anno speciale, molto difficile, ma non mi permetto assolutamente di lamentarmi di fronte al fatto che ci sono molte persone che soffrono. Mentre io sono qui e ho comunque la possibilità di ammirarvi anche se da lontano. Non sono triste, sono positivo perché la mia famiglia siete voi, sono i miei bambini. È semplicemente un Natale diverso”.

Il cantante ha ringraziato il suo pubblico per il supporto dimostratogli in questi mesi difficili: “Vi voglio bene perché mi siete stati vicini. Perché siete vicini ai miei piccoli e perché so che questo momento di ricostruzione non potrebbe esistere senza di voi. Quindi grazie per la pazienza, per la comprensione e per l’amicizia e il supporto. Non vorrei altre persone se non voi in questo viaggio folle. Quest’anno è così, il Natale della ricostruzione. Buon Natale, buon anno. Vi voglio bene”.