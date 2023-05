Allerta meteo in Emilia Romagna venerdì 12 maggio: rischio di frane e temporali

Allerta meteo in Emilia Romagna annunciata per venerdì 12 maggio. Alti i rischi e le criticità in molte zone della Regione.

Allerta meteo in Emilia Romagna: gli esperti hanno annunciato maltempo e diverse criticità anche per la giornata di venerdì 12 maggio. Continuano le piogge, in particolare, a cadere senza sosta su molte zone della Regione.

Allerta meteo in Emilia Romagna venerdì 12 maggio

Anche venerdì 12 maggio è previsto un tempo instabile sulla regione dell’Emilia Romagna: allerta rossa per criticità idraulica e idrogeologica in alcune zone con piogge diffuse e persistenti su tutto il territorio regionale, anche a carattere di rovescio.

Il sindaco di Ravenna, nonché presidente della Provincia, Michele De Pascale, ieri si è rivolto ai suoi concittadini attraverso un video: “La Regione ha emanato una allerta meteo che prevede allerta rossa per quasi tutta la provincia e arancione per il Comune di Ravenna – ha sintetizzato – ma mi sento di dire che è un arancione rafforzato soprattutto per le zone di confine, perché il confine del Comune spesso coincide con gli alvei fluviali, i quali si troveranno ad avere allerta rossa da una parte e arancione dall’altra. È assolutamente essenziale comportarsi, anche nelle zone fluviali del Comune di Ravenna – ha raccomandato De Pascale -, come se l’allerta fosse di livello superiore”. Intanto i danni stimati della precedente alluvione in Emilia-Romagna ammontano già “a circa un miliardo di euro” e per fare fronte all’emergenza “abbiamo chiesto e chiederemo nuove risorse allo Stato centrale”, ha detto la vice presidente della Regione Emilia-Romagna con delega all’Ambiente e alla Protezione civile, Irene Priolo.

Rischio di frane e temporali

Il centro meteo dell’Emilia Romagna ha emesso un bollettino di criticità idraulica e per temporali: “sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali sparsi sulla regione, che a partire dalle aree appenniniche andranno ad estendersi alla pianura con precipitazioni che localmente potranno risultare di forte intensità, con attenuazione dalla sera. Si prevedono rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici sui corsi d’acqua ed il reticolo minore e di bonifica del settore centro-orientale della regione. La criticità idraulica nella pianura modenese è riferita ai livelli idrometrici elevati nella rete di bonifica. A seguito delle estese e intense precipitazioni dei giorni precedenti, saranno possibili localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, più diffusi nel settore collinare centro orientale. Le criticità idraulica e idrogeologica arancione previste sono connesse alle numerose vulnerabilità ancora in atto”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

“Nella giornata di venerdì 12 maggio – recita la nota di Arpae – sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali sparsi sulla regione, che a partire dalle aree appenniniche andranno ad estendersi alla pianura con precipitazioni che localmente potranno risultare di forte intensità, con attenuazione dalla sera. Si prevedono rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici sui corsi d’acqua ed il reticolo minore e di bonifica del settore centro-orientale della regione. La criticità idraulica nella pianura modenese è riferita ai livelli idrometrici elevati nella rete di bonifica. A seguito delle estese e intense precipitazioni dei giorni precedenti, saranno possibili localizzati fenomeni franosi su versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, più diffusi nel settore collinare centro orientale. Le criticità idraulica e idrogeologica arancione previste sono connesse alle numerose vulnerabilità ancora in atto”.

LEGGI ANCHE: Allerta meteo venerdì 12 maggio in 6 regioni: temporali e grandine. Avviso della Protezione Civile