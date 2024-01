Sandra Milo era malata? Le rivelazioni di Pierluigi Diaco: “Stava male da tempo”

Sandra Milo era malata? Il conduttore Pierluigi Diaco ha rivelato alcuni dettagli sulle condizioni di salute della celebre attrice prima della sua morte: “Stava male da tempo, era a letto accudita dai suoi figli“.

La morte di Sandra Milo, scomparsa all’età di 90 anni il 29 gennaio 2024, ha lasciato un buco nel cuore dei suoi fan, dei suoi familiari e dei suoi amici e colleghi. Si è parlato poco negli ultimi giorni riguardo alle cause della sua scomparsa, sulle quali non vi sono molti dettagli. Secondo diverse persone vicine a Sandra, l’attrice stava molto male da diverso tempo. La stessa Mara Maionchi aveva provato a contattarla senza successo, come spiega in un’intervista a Fanpage.it: “Proprio in questi giorni volevo chiamarla perché non ci telefonavamo da un po’, ma ho saputo in queste ore che a quanto pare stesse già male”. A svelare più dettagli circa il suo stato di salute è stato Pierluigi Diaco, giornalista e conduttore di BellaMa’ su Rai 2, grande amico della musa di Federico Fellini. Che cosa ha detto di preciso?

Le condizioni di salute dell’attrice: “Stava male da tempo, era costretta a letto”

“È salita in cielo Sandra Milo.” -ha dichiarato il conduttore durante il suo programma, ricordando l’attrice- “È stata un’amica sincera e una compagna di viaggio preziosa. E io devo proprio ringraziarla per tante cose, tra cui per avermi insegnato che ogni momento doloroso lo si può affrontare con altruismo. Ho condotto più programmi con lei ed è stata sempre fonte di ispirazione e idee per me. Sono contento che nel 2021 abbia ricevuto il premio che meritava, quel David di Donatello che l’ha consacrata per quella che era, una grande artista”. In seguito Diaco ha parlato delle condizioni di salute di Sandra Milo: “Sono stato attraversato da una grande emozione stamani. La verità è che non stava bene. Era a letto da parecchio tempo, curata dall’amore dei suoi tre figli. Ha voluto lasciare questa Terra nel suo letto, era il suo desiderio”.