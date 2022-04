Belen e Stefano di nuovo insieme, è ufficiale: la conferma alle Iene

Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme, ecco la conferma ufficiale. Dopo mesi di tira e molla, incontri romantici e silenzi, la showgirl argentina ha finalmente rivelato la reunion negli studi delle Iene.

Belen e Stefano di nuovo insieme, arriva la conferma con battuta: “Tra poco ci rilasceremo”

Ormai è ufficiale: Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono di nuovo una coppia. Tra gli avvistamenti a Malpensa e i romantici soggiorni in baite e resort di lusso, i giornali di cronaca rosa sostenevano le voci del loro ritorno insieme da diversi mesi.

Nel corso dell’ultima puntata de Le Iene, Belen Rodriguez ha finalmente confermato tutto, per la gioia degli appassionati di gossip. In una sezione dedicata alle domande del pubblico, la showgirl argentina ha risposto a un tweet un po’ provocatorio: “Belen io un po’ di capisco. Perché ormai è chiaro che Stefano De Martino è come il vino buono che invecchiando migliora. Me lo faresti assaggiare?“. Belen ha finalmente ceduto, non lasciandosi sfuggire l’occasione per lanciare una frecciatina sulle precedenti tresche del conduttore: “Vuoi assaggiare Stefano? Allora, ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta“.

Belen e Stefano, la storia d’amore della coppia

Per diversi anni, Belen e Stefano sono stati una delle coppie favorite degli appassionati di cronaca rosa. Si sono conosciuti nel 2012, negli studi di Amici di Maria De Filippi. Quell’anno ballerino rompe definitivamente con Emma Marrone e comincia una lunga relazione con la soubrette argentina. Si sposano un anno dopo, il 20 Settembre 2013, e hanno insieme un figlio, Santiago, nato il 9 Aprile di quell’anno.

La loro relazione è un lungo tira e molla: dopo una separazione nel 2015, Belen e Stefano tornano insieme nel 2019. Solo un anno dopo, nel 2020, arriva un altra separazione, anche se i due restano in ottimi rapporti. E ora, a quanto sembra, i due anno di nuovo intenzione di riprovarci. Sarà l’unione definitiva? O, come scherza Belen, sono destinati a lasciarsi di nuovo?